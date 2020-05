Győzike és családja életét egész Magyarország nyomon követhette, ő volt az első sztár, aki betekintést engedett az életébe. Így maga az otthonuk is a família védjegyévé vált, egyedi berendezésének is köszönhetően. A sárga falas, zebramintás villa azonban Győzikében már rossz emlékeket idézett fel, ezért szeretett volna túladni rajta.

„Már hét vagy nyolc éve nem laktunk ott. Azóta hol volt bérlő, hol nem, tulajdonképpen nem volt mindig lakatlan az épület, de az utóbbi években azért már üresen állt" – mesélte a Blikknek.

Győzike azt mondja, szeretett ott forgatni, noha sokan támadták őket, de tudta, hogy nagyon népszerűek voltak. Most viszont már úgy érzi, az a múlt.

„Talán furcsa, de már emlékezni sem akarok azokra az időkre!" – mondta a showman, ezért kezdte el árulni a lakást. Először 49,9 millió majd 37,9 millió forintért, de így sem talált vevőt. Végül sikerült eladnia, de jócskán tovább csökkentett az áron.

„Valóban sokáig hirdettem. Nem akartunk visszaköltözni, szerettük volna, ha megveszi valaki. Sajnos nem volt jó állapotban, évekig hozzá sem nyúltunk, csak pusztult az egész, pedig egykor nagyon szép volt. Többször változtattunk, tapétákat, bútorokat cseréltünk, átrendeztünk mindent."

A pénz pedig kisebbik lányának, Virágnak adja majd.

Az új tulajdonos nem akarta megtartani a „Győzike" felirattal gravírozott ajtót, ezért az áruba bocsájtotta a rajongók részére.