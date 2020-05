Ma töltötte be 14. életévét Shiloh Jolie-Pitt. Mint kiderült, gyermekeik közül Brad Pittnek vele van a legközelebbi viszonya, sőt, Shiloh az édesanyjával és a testvéreivel is nagyon jó viszont ápol. A sztárapuka szerint a tinilány végtelenül jó ember, aki mindig őszinte és önmagát adja. Nemcsak a szülei, hanem a testvérei is nagyon szeretik, már alig várják, hogy felköszönthessék a születésnapján - írja a Harper's Bazaar.

Szerencsére az évek alatt Angelina és Brad megtanultak együtt működni még úgy is, hogy már nem dúl közöttük a szerelem. A kezdeti nehézségek igen vészjóslóak voltak, sokan nem is hittek abban, hogy a két lobbanékony természetű világsztár valaha is képes lesz letenni az egymásra szegezett fegyvereiket, ám szerencsére az idő ebben is a segítségükre volt.