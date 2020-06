1. Jack Dawson időutazó

Rendkívül népszerű filmes összeesküvés-elméletek közé tartozik, hogy a Leonardo Dicaprio által játszott karakter, Jack Dawson időutazó. Az elmélet hívői szerint Jack a jövőből tért vissza a Titanic fedélzetére csak azért, hogy megmentse Rose életét. Ezt számos bizonyíték igazolja. A legegyértelműbb jelek: a szépfiú megemlíti a Wissota tavat illetve egy Santa Monica Pierre nevű hullámvasutat, ezek azonban nem léteztek 1912-ben. Ha ez azonban kevés lenne számodra, nézd csak meg Jack frizuráját illetve hátizsákját, amik szintén nem voltak ebben az időszakban divatosak. Leginkább a 30-as évektől láthatunk hasonló stílust. Ezért az is megeshet, hogy ez a filmkészítők tájékozatlansága miatt fordult elő.

2. Sandy meghalt a film elején

A Grease kezdő jelenetében láthatjuk, hogy Sandy és Danny a parton találkoznak, a lezárásban pedig azt, ahogy felszállnak az autóval a felhők közé. Ami a sötét elmélet szerint a fiatal lány mennybe menetelét szimbolizálja. A feltételezések úgy tartják, az egész film a haldokló Sandy képzelgése, saját vágyainak lepergése a szeme előtt. A musicalben a Summer Nights című dalban hallható néhány utalás: "I saved her life, she nearly drowned", ami annyit tesz, hogy megmentettem az életét, majdnem megfulladt", ám sajnos mégsem sikerült megmentenie.



3. Willy Wonka egy őrült sorozatgyilkos

Valószínűleg nem te vagy az egyetlen, akinek kissé gyanús a cukormázzal borított történet. Willy Wonka a magányos csokigyár tulajdonos, aki zavart viselkedésével kiérdemelte, hogy helyet kapjon az őrületes filmteóriák listáján. Sok ember úgy véli, hogy Wonka egy megfontolt gyilkos, aki egy ügyes csellel csalogatta az ártatlan, édességimádó gyerekeket gyárába. Egyesével eltervezte, hogy miképp gyilkolja meg a kölyköket a film során. Erre két magyarázat is szolgál: a férfi magatartása teljesen rideg, amikor különféle szörnyűségek történnek. A másik ok pedig az, hogy vajon az umpalumpáknak miért van előre megkoreografált táncuk zenével, minden alkalommal, amikor a gyerekek szembe néznek a végzetükkel?!

4. Ragyogás – a film, ami szerint a holdraszállás kitaláció

Biztosan te is találkoztál már olyan emberrel, aki kételkedik a holdraszállás megtörténésében. Sokan állítják, hogy az egész egy stúdióban megrendezett kisfilm, melynek alkotója nem más, mint Stanley Kubrick, aki nevéhez a kasszasikerű Ragyogás című film köthető. Mik a bizonyítékok? A horrorfilmben

4+1. Némó nem létezik

A történet elején szemtanúi lehetünk, ahogy Pizsi családját támadás éri, s csak egyetlen fia éli túl. A teória szerint ez azonban csak a bóhochal apuka képzelgése: ugyanis Némó nem létezik valójában. Pizsi így próbálja feldolgozni azt, ami a családja elvesztésével járt. A filmben található egy allegória, miszerint az apa útja letükrözi a gyász öt fázisának megélését. Ha ez viszont nem lenne elég, a Némó szó latinul senkit jelent.

