Hisztikezelés pár szóval

Nincs is annál kínosabb és egyszerre rettentően dühítőbb, mint amikor a gyerek a boltban vagy az utcán kezd el hisztizni. Ha eddig megkérdezted mi a baja - pedig szülőként pontosan tudod, hogy nincs konkrét ok, amin segíthetnél -, vagy netán elkezdtél vele alkudozni, hagyd abba! Több anya és apa is alkalmazza az "elterelés" módszerét. Legközelebb, ha hisztizni kezd, mondj valami abszolút nem oda illőt, mutass rá gyorsan egy madárra, adj ki csirkehangot... tégy bármit, ami kizökkentheti ebből az állapotból, ami meglepi.

Az idő fogalma

Egy kisgyerek még nem érzi az idő múlását, számára az, hogy "10 perc múlva indulunk, addig játszd ki magad" semmit sem jelent. Épp ezért akad ki, amikor a már említett 10 perc után te például a játszótér elhagyására szólítod fel. Az idő helyett találj más módot arra, hogy ő is felkészülhessen: kössétek egy homokvár megépítéséhez, két dal elénekléséhez, három kör bringázáshoz.

Engedd választani, de tartsd magadnál az irányítást

Egy gyerekkel nem is tehetnél rosszabbat, mint hogy átadod a kezébe az irányítást. Éretlen még hozzá, és a felelősség súlya alatt összeomlana. Ám az se jó, ha folyton te mondod meg, hogy mi legyen. A köztes megoldás, hogy kisebb dolgokban hagyod, hogy ő válasszon:

"Mi legyen a vacsora?" helyett "Rántott húsi lesz vacsorára, milyen köretet kérsz hozzá?"

"Hová menjünk hétvégén?" helyett "Állatkertbe vagy kirándulni menjünk?"

"Melyik pulcsit szeretnéd felvenni?" helyett mutass fel neki kettőt "Melyiket szeretnéd felvenni, a kéket vagy a zöldet?"