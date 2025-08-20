Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Diana hercegné a síron túlról is üzen fiainak: Vilmos és Harry azonban nem tanulták meg a legfontosabb leckét

brit királyi család Diana hercegné Vilmos herceg Harry herceg
Horváth Angéla
2025.08.20.
Diana hercegné közeli munkatársa szerint Károly király egykori feleségének élete máig láthatatlan iránytűként szolgálhat fiai, Vilmos és Harry számára – ám csak akkor, ha hajlandók tanulni azokból az üzenetekből, amelyeket édesanyjuk hátrahagyott nekik.

Patrick Jephson, aki éveken át volt a Diana hercegné magántitkára, úgy véli, Diana tudatosan hagyott hátra olyan figyelmeztető jeleket, amelyek útmutatóul szolgálhatnak fiainak.

Diana hercegné, Vilmos herceg és Harry herceg 1995 szeptemberében
Diana hercegné, Vilmos herceg és Harry herceg 1995 szeptemberében
Forrás: Getty Images

Jephson a People magazinnak arról beszélt: szerinte a királyi testvéreknek nem szabadna természetesnek venniük a születésükből adódó kiváltságokat, hanem meg kell tanulniuk azokat „kiérdemelni”. Mint fogalmazott, ha alaposabban megvizsgálnák Diana hercegné életét, Vilmos herceg és Harry herceg találnának benne olyan intő jeleket, amelyeket fontos volna komolyan venniük. Hozzátette: meggyőződése, hogy a hercegné emléke ma is iránytűként szolgálhat Vilmosnak és Harrynek.

Hasonlóan vélekedik Andrew Morton, a királyi család krónikása is. Úgy gondolja, Diana – ha még élne – minden bizonnyal a békét termetene a testvérek között. Szerinte a hercegné gyakran hangoztatta: nem véletlen, hogy két fia született – úgy tartotta, a fiatalabbnak az elsőszülött támaszának kell lennie. Morton fájdalmasnak nevezte, hogy Harry és az immár trónörökös Vilmos közötti szoros kapcsolat mára megkopott. Mint felidézte: sokáig az volt az elvárás, hogy Harry a bátyja „szárnysegédjeként” kísérje majd Vilmost a királyi feladatokban – erre azonban mára már kevés esély maradt, és ez a monarchia szempontjából nagy veszteség.

Sem Vilmos, sem Harry nem örökölhet Diana hercegné után

Olyan hírek láttak napvilágot a közelmúltban, hogy Diana hercegné két fia közül egyik sem örökölheti a Spencer család northamptonshire-i birtokát, az Althorp Estate-et, ahol a hercegnő felnőtt és ahol végső nyugalomra helyezték. A hagyományos férfiági öröklés miatt – amely a legidősebb fiúra ruházza át a címet és a vagyont – a földbirtok nem Vilmosra vagy Harryre, hanem Louis Spencer vikomtra száll, aki a hercegnő öccsének fia.

