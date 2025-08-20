Megjósolta az AI, ki lesz a következő Marvel-szuperhős a filmvásznon

A Marvel már most pörgeti a 2027-es a Bosszúállók: Titkos háború című filmet. Lesz benne Vasember, meg Fantasztikus Négyes is Pedro Pascallal, de valami új karakter? Az sajnos nem. A Marvel Stúdió továbbra is szanaszét fogja szórni a Disney streamingjét a sorozataival, de új karakter csak Wonder Man lesz, aki ugyanazt tudja, mint Wonder Woman. Persze érthető, hogy kell a pénz, és le kell gyűrni a DC-t, de lehet, hogy ebben tényleg csak egy lenyűgöző és friss szuperhős segíthetne. Mi kíváncsiak voltunk, és megkérdeztük mindenki új barátját: az AI-t, hogy vajon a mindent is tudó mesterséges intelligencia, mit jósol, melyik karakter fog betörni a filmvászonra, lenyűgözve mindenkit?!
A mesterséges intelligenciának csupán 10 másodperc kellett ahhoz, hogy megmondja, amire a Marvel producerei évek óta nem jöttek rá, vagy csak keresték a választ. Az AI ugyanis nagyon karakánul azt jövendöli, hogy szerinte Richard Rider, azaz Nova lesz az új szuperhős, akivel előrukkol majd a Marvel Studios. A véleményét azzal indokolja, hogy szerinte a Marvel érzi a problémát, és bővíteni akarja a szuperhősök univerzumát. Az MI jósda szerint Nova képességeivel és sztorijával rendkívül látványos képi világot lehetne alkotni. Az AI azt is tudni véli, hogy egy multiverzumot érintő szuperhős jöhetne létre, amivel meg lehetne mozgatni a Marvel iránt érdeklődő legfiatalabb közönséget is.
Richard Rider, azaz Nova a képregények szerint egy csillagászat iránt érdeklődő középiskolás diák, akiből a Xandar bolygó intergalaktikus rendőri erejének, a Nova Corps-nak az utolsó túlélője lesz. Hozzáférése van a Nova-erőhöz, az Univerzum egyik ősi energiaforrásához, emiatt repülni is tud, rendkívüli ereje van, fénynyalábokat is képes lőni, valamint erejével befolyásolni tudja a gravitációt, de portálokat is nyitogat, így tud gyorsabban közlekedni két pont között. A képregényekben a karakter őrzi minden világ rendjét, így együtt harcolt a Fantasztikus Négyessel, a Bosszúállókkal, ugyanabból a világból érkezik, mint a Galaxis Őrzői, és még a Pókemberrel is nagy barátok. Tehát a régi arcokkal is össze lehetne kötni.
Az AI szerint az lenne a legjobb, hogyha még az új Bosszúállók-film előtt kijönne egy különálló projekt Novával kapcsolatban, és felrázná a megfáradt rajongókat, de azt gondolja, hogy a Marvel általános forgatási ütemterve, azaz az egyéves előkészítés és a szintén egyéves forgatás és utómunka, valamint a körülbelül féléves reklámozás miatt ez nem működne. Azonban hozzáteszi: kaphatna egy gyors bemutatkozási lehetőséget valamelyik idén vagy jövőre debütáló Disney+-os Marvel produkcióban, mivel az összes sorozat univerzumába ő is beleférne. A mesterséges intelligencia szerint a legkiválóbb színész-jelölt a szerepre Dacre Montgomery a Stranger Things Billy-je lehetne.
Már beleleshetsz, hogy mi vár rád két év múlva, itt az első előzetese a Bosszúállók: Titkos Háború című filmnek:
