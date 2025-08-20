Megjósolta az AI, ki lesz a következő Marvel-szuperhős a filmvásznon

A Marvel már most pörgeti a 2027-es a Bosszúállók: Titkos háború című filmet. Lesz benne Vasember, meg Fantasztikus Négyes is Pedro Pascallal, de valami új karakter? Az sajnos nem. A Marvel Stúdió továbbra is szanaszét fogja szórni a Disney streamingjét a sorozataival, de új karakter csak Wonder Man lesz, aki ugyanazt tudja, mint Wonder Woman. Persze érthető, hogy kell a pénz, és le kell gyűrni a DC-t, de lehet, hogy ebben tényleg csak egy lenyűgöző és friss szuperhős segíthetne. Mi kíváncsiak voltunk, és megkérdeztük mindenki új barátját: az AI-t, hogy vajon a mindent is tudó mesterséges intelligencia, mit jósol, melyik karakter fog betörni a filmvászonra, lenyűgözve mindenkit?!

Az AI választottja a friss Marvel-hős szerepére a Pókember képregényekben is feltűnt.

Forrás: Shutterstock

Az AI Marvel-kristálygömbje

A mesterséges intelligenciának csupán 10 másodperc kellett ahhoz, hogy megmondja, amire a Marvel producerei évek óta nem jöttek rá, vagy csak keresték a választ. Az AI ugyanis nagyon karakánul azt jövendöli, hogy szerinte Richard Rider, azaz Nova lesz az új szuperhős, akivel előrukkol majd a Marvel Studios. A véleményét azzal indokolja, hogy szerinte a Marvel érzi a problémát, és bővíteni akarja a szuperhősök univerzumát. Az MI jósda szerint Nova képességeivel és sztorijával rendkívül látványos képi világot lehetne alkotni. Az AI azt is tudni véli, hogy egy multiverzumot érintő szuperhős jöhetne létre, amivel meg lehetne mozgatni a Marvel iránt érdeklődő legfiatalabb közönséget is.

De kicsoda Nova?

Richard Rider, azaz Nova a képregények szerint egy csillagászat iránt érdeklődő középiskolás diák, akiből a Xandar bolygó intergalaktikus rendőri erejének, a Nova Corps-nak az utolsó túlélője lesz. Hozzáférése van a Nova-erőhöz, az Univerzum egyik ősi energiaforrásához, emiatt repülni is tud, rendkívüli ereje van, fénynyalábokat is képes lőni, valamint erejével befolyásolni tudja a gravitációt, de portálokat is nyitogat, így tud gyorsabban közlekedni két pont között. A képregényekben a karakter őrzi minden világ rendjét, így együtt harcolt a Fantasztikus Négyessel, a Bosszúállókkal, ugyanabból a világból érkezik, mint a Galaxis Őrzői, és még a Pókemberrel is nagy barátok. Tehát a régi arcokkal is össze lehetne kötni.