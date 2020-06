A terhesség idején fellépő - fogakat és ínyt érintő - problémák egy részét a hormonrendszer változásai, másik részüket pedig a nem megfelelő szájhigiénia okozza, így ebben az időszakban érdemes fokozottan figyelni a szájápolásra.



Nulladik lépésSokat segíthet a fog- és ínyproblémák megelőzésében, ha már a terhességet megelőző időszakban odafigyel a leendő anyuka a szájhigiéniára. Jóval a baba tervezése előtte ajánlatos meglátogatni a fogorvost és egy általános szűrővizsgálattal egybekötve konzultálni vele arról, milyen kezeléseket lenne érdemes elvégeztetni még a fogantatás előtt. Van-e szuvas fog, ínygyulladás, fogkő vagy bármilyen olyan elváltozás a szájüregben, amelynek az ellátása a terhesség alatt problémát okozhat. Jobb ezeken még a várandósság előtt túlesni, mert bizonyos kezelések nem ajánlatosak pocakosan.

FogínygyulladásA kismamák egyik leggyakoribb fogorvosi problémája a terhességi ínygyulladás vagy terhességi gingivitis, amelynek kialakulásáért leginkább a hormonváltozások tehetőek felelőssé. A fogínygyulladás következtében az ínyszövet megduzzad és vörössé válik, sőt a legtöbb esetben még vérzik is.A meggyengült ínyszövet kevésbé ellenálló a baktériumokkal szemben, amely fogágybetegséghez vagy akár a fog elvesztéséhez is vezethet. Megfelelő fogápolással azonban megelőzhető a baj.



FogszuvasodásA kismamák a fogínygyulladás mellett sokszor panaszkodnak arra is, hogy gyorsabban és könnyebben romlik a foguk a várandósság alatt. A terhesség idején fellépő fogszuvasodást régebben azzal magyarázták, hogy a baba fejlődéséhez szükséges ásványi anyagokat a szervezet az édesanya fogaiból pótolja.Ezt a rémisztő teóriát azonban senki ne vegye túl komolyan, mivel kiegyensúlyozott étkezés mellett, az anya által bevitt tápanyagok bőven fedezik a magzat szükségleteit is.

A terhesség alatt fellépő fogszuvasodás sokkal inkább köszönhető annak, hogy ebben az időszakban – szintén a hormonális változások miatt – átalakul a nyál összetétele, ráadásul a lepedék- és fogkőképződés is fokozódhat, ami nem megfelelő szájhigiénia mellett elősegítheti a fogak romlását.

Mindezek mellett azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a nők többsége az első hetekben gyakran küzd hányással járó rosszullétekkel, amelynek során nagy mennyiségben jut gyomorsav a szájüregbe, ez pedig a fogzománc roncsolódásához vezethet. Végül, de nem utolsó sorban pedig arról se feledkezzünk meg, hogy a kismamák gyakran kívánják a cukros és savas ételeket, amelyek szintén nem tesznek túl jót a dentális egészségnek.



Szájhigiénia pocakosanMit lehet tenni a fent említett problémák minimalizálása és elkerülése érdekében? Mivel a terhesség ideje alatt a nők többsége többször eszik cukros és savas ételt, így ajánlott nekik naponta többször is puha sörtéjű fogkefével fogat mosni, ha lehet, akkor minden étkezést követően. Fontos viszont, hogy ne evés után azonnal rohanjanak a fürdőbe, hanem várjanak 20 percet, s csak utána ragadjanak fogkefét, különben a súrolás roncsolhatja a fogzománcot. Naponta egyszer pedig szakítsanak időt egy valóban alapos – legalább 4-5 perces – fogmosásra is, amikor apró, sepregető mozdulatokkal tudatosan megtisztítják az összes fogfelszínt és átmasszírozzák az ínyt.



Az alkoholmentes szájvíz és a fogselyem/ fogköztisztító használata is kötelező, mert csak így biztosítható, hogy valóban tiszta és ételmaradékoktól, baktériumoktól mentes legyen a szájüreg, megakadályozva mind az ínybetegségeket, mind pedig a fogak szuvasodását.



S amit szintén nem érdemes elhanyagolni, az a terhesség alatti fogászati és dentálhigiéniai ellenőrzés (ha lehet, akkor trimeszterenként, de a terhesség ideje alatt minimum egyszer), mert csak így kerülhető el biztosan, hogy - a régi mondást megcáfolva - a kismama ne a fogaival fizessen megszületendő gyermekéért.