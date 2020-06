A várandósság ideje alatt valóban érdemes sokat pihenni, ám ne feledjük, hogy az ellustulás és az aktív élet hiánya többet árt az édesanyának és a magzatnak, mint amennyit használ. A sport javítja az anya kedélyállapotát, segít fittnek maradni, mérsékli a hátfájást, puffadást, székrekedést, de ilyenkor a baba is több oxigénhez jut, ráadásul plusz ingerek érik, amelyek segítik őt a fejlődésben. A testmozgás kerülése tehát legalább akkor tévhit, mint a klasszikus „kettő helyett kell enni". Mindkét meglátás elavult és káros nézet, annak ellenére, hogy az alapgondolat maga nem rossz. A várandósság alatti kiegyensúlyozott táplálkozásáról már ejtettünk néhány szót korábban lássuk, hogy mi a helyzet a testmozgással.

A test templomA test templom, egy szent hely, ahol a várandósság alatt egy új kis élet fejlődik. A leendő édesanyának érdemes is vele úgy bánnia: a megfelelő tápanyagokkal biztosíthatja az „építkezést", míg a mozgással a „karbantartásáról" gondoskodhat. Ha az orvos – veszélyeztetett terhesség miatt – nem rendeli másképp jó, ha minden nap időt tud szakítani egy kis testmozgásra. Az, hogy pontosan milyen mozgásformát érdemes választani nagyban függ attól, hogy a várandósság előtt sportolt-e a leendő anyuka.



Ha igen, akkor érdemes megkérdezni a nőgyógyászt és kikérni a tanácsát, hogy a szokásos sporttevékenység folytatható-e terhesen, ha igen akkor hányadik héttől ajánlott (az első pár hétben általában konkrét sport nem javasolt) és az utolsó trimeszterben meddig folytatható.

Ha a kismama a terhesség előtt nem sportolt, akkor nem ez a legjobb idő az intenzív sportélet megkezdésére, de ebben az esetben is akadnak olyan mozgásformák, amelyeket bátran végezhet.



Ajánlott mozgásformákA terhesség alatt kifejezetten ajánlott a séta, az intenzívebb gyaloglás és az úszás. Utóbbi azért is előnyös, mert az egyre növekvő testsúly nem terheli az ízületeket, hiszen a test a vízen lebeg. A jóga szintén jó hatással lehet a leendő anyukára, hiszen segít az ellazulásban és manapság direkt várandósoknak is tartanak jógaórákat, ahol a szakember fokozottan figyel arra, hogy a pózok „bababarátok" legyenek. A konditerem látogatása sem tilos, sőt a kisebb kézi súlyzók, szobabicikli, futópad és egyéb gépek is használhatóak, ám itt jobb, ha edzői segítségét kér a kismama, nehogy megerőltesse magát. Az alacsony intenzitású torna szintén jó választás lehet, de itt is bízza inkább szakemberre a gyakorlatok összeállítását vagy járjon terhestornára, ahol pluszban még a medencefenék izmait is erősítik.

Tilos mozgásformákBizonyos tevékenységek tilosak vagy éppen nem ajánlatosak várandósan, főleg azok számára, akik a terhesség előtt nem sportoltak. Ilyen a magas intenzitású aerobik, a nehéz súlyokkal végzett edzés és értelem szerűen az eleve balesetveszélyes sportok, mint a síelés, vízisí, korcsolyázás, lovaglás, búvárkodás vagy a csapatsportok. A futás is inkább csak azoknak ajánlott, akik már a terhességet megelőző időszakban is rendszeresen futottak, ám számukra is inkább a kocogás ajánlott, valamint nekik is jobban oda kell figyelniük a pulzusra és a fokozott folyadékpótlásra.



A terhesség alatti – felelősséggel végzett - sporttevékenységnek számos pozitív hatása van: fitten tartja az édesanyát, felkészíti a testet a szülésre, erősíti a testtudatot, megtanítja az édesanyát helyesen lélegezni. A szülés egy nagyon intenzív és fárasztó esemény, amelynek során mind a jó fizikai állapot, mind a testtudatosság az anya előnyére válhat, érdemes tehát a várandósság alatt erre is gondolni és nem ágyban, párnák közt tölteni a terhesség 9 hónapját.