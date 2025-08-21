A Dűne igazi urai a nők: az 1984-es film kultikus, mégis csúfosan elbukott

Az HBO Maxon most újraélhetjük a nyolcvanas évek sci-fi mániáját – hatalmas vállpárnákkal, homokférgekkel és néha mára nevetségesnek ható effektekkel és színészi játékkal. Ennyire volt elég a kor csúcstechnológiája, de ha meg tudjuk bocsájtani a filmnek a látványbéli hiányosságait, akkor A Dűne egy ma is élvezhető alkotás lehet. David Lynch adaptációja a maga idejében nem aratott sikert. A kritikusok és a nézők is negatívan fogadták, ám úttörő volt a filmtörténetben, mivel ebben a filmben a nők szerepe jelentős volt.

Harkönnen báró David Lynch Dűnéjében (1984), ahol a nők szerepe kiemelt figyelmet kapott,

Forrás: Sygma via Getty Images

A nők szerepe a Dűne 1984-ben

Frank Herbert Dűnéjét a sok belső monológ miatt lehetetlennek gondolták átültetni filmvászonra. David Lynch volt az első, aki megpróbálkozott vele, ám csúfos bukás lett a vége. A stúdió belekontárkodott a rendezői vízióba, a kritikusok szétszedték, a rajongók pedig csalódottan álltak fel a székeikből a film után. Habár messze nem lett tökéletes film - a színészi játék teátrális, néhol már-már paródiába hajló, de az idő mindent megszépít – ma már a film egy különleges sci-fi relikvia, amelynek erénye nem is feltétlenül a vizuális effektekben vagy a tempójában rejlik, hanem abban, hogy

merész módon merte női kézbe tenni a hatalom bábokat mozgató zsinórjait,

akik a férfi kiválasztott mögött is végig kézben tartják az eseményeket. A Bene Gesseritek titkos matriarchális társadalma, a fremenek, a Harkönnenek és a nagy házak háborúja elevenednek meg a 80-as évek futurizmusában született kultuszfilmben.

A Bene Gesserit: a galaxis láthatatlan kormányzói a nők

A Dűne Frank Herbert legendás regénye, amely megjelenésekor elnyerte a Hugo - és a Nebula-díjat, és sokan a legjobb science fictionként tartják számon, amit valaha írtak. A könyv két okból is egyedülálló volt a maga idejében: mert erős, kidolgozott női karaktereket mert használni és olyan történetmesélési formát alkalmazott, ahol nagyobb hangsúlyt kapott, hogy milyen belső monológok futnak a karakterek fejében, mint maga a történet. Még a mellékszereplők is külön oldalakat kaptak. A filmben muszáj volt egyszerűsíteni, emiatt rengeteget veszítenek a karakterek a mélységükből a könyvhöz képest.