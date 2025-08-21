Harry herceg titkos levéllel üzent a családjának: nyilvános helyen helyezte el a borítékot

A Staffordshire-ben található Nemzeti Emlékhelyen tartott hivatalos megemlékezésen Károly király és Kamilla királyné is részt vett, Harry herceg azonban nem jelent meg. Csak a ceremónia után, diszkréten helyezte el egyik barátja a herceg nevében a piros pipacsokból álló koszorút és a levelet, hogy ne vonják el a figyelmet az eseményről. Az üzenetben Harry a távol-keleti fronton szolgáló katonák áldozatvállalása előtt tisztelgett, külön kiemelve az „elfelejtett hadsereg” kitartását.

III. Károly király és Kamilla királyné a VJ-nap 80. évfordulóján - Harry herceg nem lehetett jelen

Forrás: AFP

Dr. Tessa Dunlop történész szerint a gesztussal Harry herceg egyértelműen a királyi családnak üzent. A Mirrornak így fogalmazott:

„A múlt heti VJ-nap évfordulója tele volt érzelmekkel; a nemzeti emlékhely lombos fái alatt, nyolcvan évvel a csendes-óceáni háború befejezése után nehéz szívvel emlékeztek meg a konfliktus áldozatairól. Harminchárom veterán volt jelen, Károly király pedig biztosította őket arról, hogy soha nem felejtik el őket. Tökéletes nap volt – ám egy szó sem esett elfeledett fiáról, Harryről, aki egykor a királyi család legismertebb katonai arca volt.”

Harry herceg legnagyobb fájdalma

Dunlop hangsúlyozta, mennyire hiányzik Harry jelenléte az efféle eseményekről:

„Csak a király és a királynő távozása után helyezte el Harry egyik barátja a koszorút, amelyet néhai nagyapjának, Fülöp hercegnek és a csendes-óceáni fronton szolgáló bajtársainak ajánlott. A levél elgondolkodtató volt: részletezte a kíméletlen terepet, az otthontól távoltöltött éveket, és tisztelgett az ’elfelejtett hadsereg’ kitartása, egysége és áldozatvállalása előtt. Ez a koszorú és a levél emlékeztetőként szolgált a király és az ország számára, hogy mekkora űrt hagyott maga után Harry."

Harry herceg 2020-ban, a királyi szerepkörei feladásával együtt kénytelen volt lemondani tiszteletbeli katonai címeiről is. Ekkor tiltották meg számára azt is, hogy a az emlékezésken koszorúzzon.

„Fájdalmas volt ez Harry számára” – mondta Dunlop. „Amikor 2020-ban megtiltották neki, hogy koszorút helyezzen el, azzal azt a szerepet vették el tőle, amelyhez a leginkább kötődött.”