Ezt az egyetlen dolgot kell megváltoztatnod, hogy szófogadó legyen a gyereked

2025.08.21.
Ha szülő vagy, akkor minden bizonnyal pontosan tudod, hogy néha milyen lehetetlen feladatnak tűnik rávenni a gyerekeket bizonyos tevékenységekre, vagy egyszerűen csak arra, hogy hallgassanak rád. A szakértők szerencsére megtalálták azt a gyereknevelési hacket, amivel egyszerűen megregulázhatod az aprónépet.

A gyereknevelés nem mindig móka és kacagás, de bizonyos cselekkel könnyedebbé teheted. A szakértők elárultak egy trükköt, amivel szófogadóbb lehet a csemetéd.

Anya gyerekneveléssel küzd
A gyereknevelés nem minden esetben egy mókavonat. 
Egyszerű gyereknevelési trükk, amivel elérheted, hogy a gyerekeid hallgassanak rád 

A gyereknevelés egyik legnagyobb kihívása, hogy az éppenhogy öntudatra ébredő csemetéinket, hogyan szabályozzuk megfelelően.

 Bizony, a szófogadásra nevelés minden szülő Achilles-sarka, hiszen nem szeretnénk sem túl szigorúak, sem túl megengedőek lenni.

Ha azon tűnődsz, hogy vajon miért viselkednek úgy a gyerekeid, mintha a falhoz beszélnél, amikor éppen a házimunkáról vagy a tanulásról esik szó, a szakértő segít egy olyan trükkel, ami megváltoztathatja a hozzáállásodat a gyerekneveléshez

A kulcs az időzítés

A gyermekpszichológusok szerint az egyetlen módja annak, hogy rávedd a gyerekeidet a szófogadásra, az időzítés. Gondolj csak bele: csemetéd hazajön az iskolából, ahol 8, vagy több órán keresztül csücsült, majd végre leül a televízió/számítógép/okostelefon elé és jól érzi magát.

 Majd pont akkor, amikor már lelazult és javában benne van valamiben, jössz te, és olyan uncsi dolgokat kérsz tőle, mint a tanulás, vagy a szobája kitakarítása. 

Érthető, hogy nehezen veszi rá magát és egy büntetésnek éli meg, ugye? 

A titok bizony annyi, hogy változtasd meg a napi időbeosztást: először minden esetben a szükséges dolgokat végezze el, legyen túl rajtuk és azután jöhet a szórakozás. 

Így nem kibabrálásnak éli meg a teendőket, hanem arra koncentrál, hogy minél gyorsabban letudja őket és jöhessen a jól megérdemelt szórakozás. 

