Ezt az egyetlen dolgot kell megváltoztatnod, hogy szófogadó legyen a gyereked

Egyszerű gyereknevelési trükk, amivel elérheted, hogy a gyerekeid hallgassanak rád

A gyereknevelés egyik legnagyobb kihívása, hogy az éppenhogy öntudatra ébredő csemetéinket, hogyan szabályozzuk megfelelően.

Bizony, a szófogadásra nevelés minden szülő Achilles-sarka, hiszen nem szeretnénk sem túl szigorúak, sem túl megengedőek lenni.

Ha azon tűnődsz, hogy vajon miért viselkednek úgy a gyerekeid, mintha a falhoz beszélnél, amikor éppen a házimunkáról vagy a tanulásról esik szó, a szakértő segít egy olyan trükkel, ami megváltoztathatja a hozzáállásodat a gyerekneveléshez.

A kulcs az időzítés

A gyermekpszichológusok szerint az egyetlen módja annak, hogy rávedd a gyerekeidet a szófogadásra, az időzítés. Gondolj csak bele: csemetéd hazajön az iskolából, ahol 8, vagy több órán keresztül csücsült, majd végre leül a televízió/számítógép/okostelefon elé és jól érzi magát.

Majd pont akkor, amikor már lelazult és javában benne van valamiben, jössz te, és olyan uncsi dolgokat kérsz tőle, mint a tanulás, vagy a szobája kitakarítása.

Érthető, hogy nehezen veszi rá magát és egy büntetésnek éli meg, ugye?

A titok bizony annyi, hogy változtasd meg a napi időbeosztást: először minden esetben a szükséges dolgokat végezze el, legyen túl rajtuk és azután jöhet a szórakozás.

Így nem kibabrálásnak éli meg a teendőket, hanem arra koncentrál, hogy minél gyorsabban letudja őket és jöhessen a jól megérdemelt szórakozás.