Ahogy azt korábban megírtuk, nemrég szakított Várkonyi Andrea és Zsidró Tamás. A sztárpár kettéválásának oka egy darabig nem volt teljesen egyértelmű, mostanra azonban már azt is tudjuk, miért döntöttek így.

És ha ez nem lett volna elég, akkor magánéleti válsága után most a karrierjében is új nehézségek születtek. Hajdú Péter megszüntette a sztáranyuka tévéműsorát, amit Szulák Andival közösen vittek, de a szőke híresség ennek ellenére is a csatornánál maradt, hiszen a vezetőség jelezte, hogy a későbbiekben is igényt tartanak rá.

Most viszont egy interjúban elárulta, milyen érzések kavarognak benne az újrakezdés kapcsán. A 45 éves műsorvezető azt mondta, nem először kell a semmiből összeraknia az életét, volt már erre többször is példa a múltban. Magánéleti szempontból és karrier szempontjából is. Például, amikor úgy tudta, nem lehet gyermeke, ráment a kapcsolata. Aztán Bochkor Gáborral megélték Nóri születését, akit mindketten imádnak, de sajnos a sztárpár mégsem maradt együtt. Andi azonban egyik esetben sem maradt a padlón, megtanulta összeszedni magát - mesélte a BEST Magazinnak.