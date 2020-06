Tess Holliday plus size modell küldetésének tekinti, hogy a lehető legtöbb fórumon elmondja, a női test pluszkilókkal is lehet szexi. Tevékenysége megosztja a követőit: sokak szerint csodásan fest 135 kilósan is, de nem kevesen vannak azok, akik felhívják a figyelmet az elhízásból fakadó egészségügyi problémákra.