Az Ázsia Expressz 2 győztesének régi álma, hogy műsorvezető lehessen. Ez sokáig nem valósulhatott meg, ám most kiderült, Horváth Gréta vezeti majd az Otthon Trend című műsort a TV2-n.

Horváth Gréta sokoldalú személyiség, érdekli a tv, a lakberendezés, a sminkelés és mellette édesanya is. Most pedig régi nagy álma valósult meg: műsorvezető lehet a TV2-n, az Otthon trend háziasszonya lesz.

Párja rettentő büszke rá, az Instagramon megható posztban dicsérte kedvesét.

„Menjünk vissza az időben! 3 évvel ezelőtt megismertem egy lányt a tv-ből! Kedves volt, bájos, rettentő humoros és iszonyatosan elszánt. Teltek múltak a napok, a randik, hosszú órák átbeszélgetése, még hosszabb levelek megírása, igen, kevesen tudják, de kézzel írtunk egymásnak leveleket! (...)

Sok mindent megtudtam erről a lányról, igazi polihisztor volt már akkor! Tv, sorozat, smink, lakberendezés, mellette egy csodálatos családanya! Pedig neki is csak 24 órából állt egy napja! Kiderült egy nagy nagy álom, amihez rettentő rögös út vezet! A műsorvezetés! Sok sok összetevője van...Dacolt, küzdött, hajtott, szerette, akarta, de ez az álom nem teljesült! Teltek a hónapok, aztán évek! Közben történt ez az, egy család lettünk ezzel a lánnyal a tv-ből! Azóta a feleségemnek hívom! És én a mai nap mérhetetlenül és elképesztően büszke vagyok, mert a feleségem egy újabb álmát valósította meg! Műsorvezető lett!" - írta Meggyes Dávid az Instagramon.