Amikor leesett neki a tantusz, hogy ő már apuka, és innen nincs visszaút, számára az volt a döntő pillanat. És akkor ő tényleg megijedt. Utólag furcsa, hogy nem vettem észre, bár szerintem ma se venném. Amíg én fizikai nehézségekkel küzdöttem, addig Gábor szó nélkül megtanult pelenkázni, vetkőztette, öltöztette Hannit, mintha mindig ezt csinálta volna. Viszont amikor hazaértünk, távolodni kezdett tőlünk – írta Gabi a Csalad.hu-n vezetett blogján, és hozzátette, volt, hogy Gábor - annak ellenére, hogy korábban remekül megoldott mindent - megfogni sem merte Hannarózát, mert félt, hogy kárt tesz benne.

Bevallom, megijedtem. Én is kezdtem belesodródni a szülés utáni depresszióba, de úgy éreztem, hogy ő is sodródik velem, vagy talán nem is velem, hanem a saját örvényének a rabja. Gábor még gyerek volt, amikor az édesanyja meghalt. Egy tízéves gyerek életében ez a veszteség szinte biztos, hogy csak évekkel később csúcsosodik ki igazán. Az apukájával nem volt mindig felhőtlen a kapcsolata, hiszen nem pótolhatta egyszerre mindkét szülőt, ami nyilván őt is frusztrálta. Gábor a lánya születésekor újraélte az édesanyja halálakor átélt érzelmi sokkot. Ráadásul Hanni nagyon hasonlít a párom anyukájára, az a bizonyos szuggesztív tekintet pont emiatt hasított belé annyira. Lányunk harmadik neve, Mária is ezért lett róla elnevezve.

Tóth Gabi gyakran noszogatta férjét, hogy töltsön több időt lányukkal, aminek meg is lett az eredménye.