Koholák Alexa nemrég a Mokka vendége volt, és megpróbálta elmagyarázni, miért is nem igazak azok az állítások, melyek szerint ő és a férje átverik a beteg embereket.

Nem ez az első alkalom, hogy szélhámossággal vádolják Koholák Alexát és a férjét. Az ÉNB egykori sztárját már akkor is felháborították a vádak, ahogy most is. Nemrég a TV2 Mokka vendége volt, ahol Istenes Lászlónak elárulta, nem nyújtanak fizikai segítséget a betegeknek, hiszen ez nem orvosi központ.

Mint azt Alexa kifejtette, havi 5000 forintért cserébe korlátlan támogatást adnak a pácienseknek, az adataikat pedig kiküldik a svájci központba, mert ott viszik fel nyilvántartásba a tagok személyes adatait. Istenes László kérdésére, mely szerint ezt itthon miért nem lehet megoldani, Alexa azt felelte, hogy Balázs ezeket az irányzatokat Svájcban tanulta, és ezért oda kell küldeniük a páciensek összes személyes adatát.