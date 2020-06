Elképesztő formában van 51 évesen a táncosnő, Keleti Andrea két ruhaméretet is fogyott, egy különleges a palesztin népgyógyászatban régóta használt receptúrának köszönhetően.

„Nem nagyon láthatott eddig a közönség fürdőruhás fotókon, mégpedig azért, mert nagyon szégyenlős vagyok. Tudom, furán hangzik, hiszen amikor táncolok, ez nem így tűnik, de mégis ez az igazság. A strandon ugyan bikinit hordok, de eddig nem gondoltam rá, hogy ország-világ előtt megmutassam magam. Most azonban – hogy egy kutatási anyagnak hála sikerült lefogynom –, úgy voltam vele; itt az idő, és ez az utolsó lehetőségem, hogy ezek a fotók elkészülhessenek. Úgy gondolom, hogy idős koromban majd jó érzés lesz visszanézni őket" – mesélte Andrea.

A táncosnő elárulta, a fotókat azért vállalta be, mert szeretné megmutatni, hogy egy nő 50 felett is lehet szexi, és bátran viselhet fürdőruhát.

„A fotózáson először kicsit zavarban voltam, de nagyon bíztam a fotósban, és végül olyan jó hangulatban telt az idő, hogy én is egyre bátrabban váltogattam a pózokat. Azt sem titkolom, hogy van egy célom a fotókkal: szeretném megmutatni, hogy 50 fölött is van élet! Sok nő úgy gondolja, hogy neki már nem kell vagy nem is lehet fürdőruhát hordani, vagy ha fel is veszi, már teljesen mindegy, hogy áll rajta. Ez szerintem nem kell, hogy így legyen! 51 éves vagyok, nem félek ráállni a mérlegre, és remekül érzem magam a bőrömben!"