A rajongók teljesen kiakadtak: minden amit tudnod kell az új Üvöltő szelek-filmről

Az új Üvöltő szelek-filmet már le is forgatták, egy hete pedig lezajlott az első vetítési próbája, ami finoman szólva vegyes érzelmeket generált a rajongók körében. A hagyományos, klasszikus romantikától eltérően – amit Emily Brontë megalkotott −, a film új szemlélettel dolgozta fel a könyvet, a történetet ráadásul megfűszerezték néhány érdekes intim jelenettel is. Összegyűjtöttünk mindent, amit a filmről tudni érdemes, és elhoztuk a lojális Brontë-rajongók véleményét is!

Emerald Fennell Üvöltő szelek-filmje

Forrás: Profimedia

Az Üvöltő szelek új feldolgozása kiakasztotta a rajongókat

A Jacob Elordi és Margot Robbie főszereplésében megrendezett film nem érte el a kívánt hatást. Pedig a rendező, forgatókönyvíró és filmproducer Emerald Fennell többszörösen díjazott, 2021-ben még Oscar díjat is nyert az Ígéretes fiatal nő című filmjéért. Emerald Fennellt többek között láthattuk a Korona sorozatban, a Barbie és a Dán lány filmekben is.

Az Üvöltő szelek új feldolgozását egy tesztvetítés során már megmutatták néhány szerencsésnek. Ez a gyakorlat nem egyedi, a tesztvetítések lehetőséget nyújtanak a produkciós cégeknek, hogy felmérjék a közönség reakcióit. A stúdiók a filmek befejezetlen verzióit mutatják be a közönségnek, akik általában titoktartást ígérnek az első élményért cserébe. A filmek végleges verzióinak többsége eltér az ilyen módon tesztelt verzióktól, különösen a filmek végei változnak gyakran. Többek között olyan nagy filmek is átestek a próbavetítés, majd változtatás procedúráján, mint: a Titanic, a Szárnyas fejvadász, és a Micsoda Nő.

Az egyik szerencsés első néző a következőket mondta az Üvöltő szelekről:

agresszíven provokatív és durva hangvételű.

Sokan párhuzamot vontak a rendező kasszaiker filmjével a Saltburnnel, és stilizált romlottságnak titulálták a feldolgozást.

Az év elején a film castingigazgatója, Kharmel Cochrane, is kereszttűzbe került, miután sokan azt állították, hogy Margot Robbie túl öreg Catherine Earnshaw szerepére, illetve Jacob Elordit sem találták megfelelőnek Heathcliff eljátszására. A skóciai Sands filmfesztiválon Cochrane elmondta, hogy „nincs szükség a pontosságra”, mivel az alapanyag „csak egy könyv”. A hűséges rajongók gyorsan rámutattak a Robbie által a képernyőn megformált karakter és a könyvben leírt Catherine közötti fizikai eltérésekre: Robbie jellegzetes szőke hajával jelent meg, míg a regényben a karakterét sötétbarna hajjal írják le. Mások azzal vádolták az adaptációt, hogy a történelmi pontosság helyett az esztétikát részesítette előnyben. A fehér esküvői ruhák például csak a viktoriánus korszakban váltak általánossá, ami csak évtizedekkel a regényben leírt események után következett be.

Majd a következő mondattal folytatta: Biztosan lesznek angolirodalom-rajongók, akik nem lesznek elégedettek. Várják meg, amíg meglátják a díszletet, mert az még sokkolóbb, és lehet, hogy lesz benne egy kutyanyakörv.

A dallasi próbavetítés egyik résztvevője szerint Margot és Jacob erős színészi játékot nyújtottak, viszont Fennell karakterábrázolása annyira hideg és ellenszenves, hogy nehéz azonosulni a sorsukkal. Az új könyvadaptáció 2026. február 14-én, Valentin-napon debütál. A filmnek már saját Instagram-oldala van, ahol a tervezett megjelenés mellett egy furcsa rajz és egy közeli ajakról készült poszt látható. Az ajakról készült képen Elordi ujjai Robbie szájában vannak, ami Brontë művének sokkal erotikusabb értelmezését sugallja.

Figyelem, spoiler következik!

Ha eddig bíztál abban, hogy a film tartalmilag visszafogott marad, most könnyen meginoghat az ebbe vetett hited! A film állítólag egy nyilvános akasztással kezdődik, amelynek során a halálra ítélt férfi a kivégzés közben jut el arra a bizonyos csúcsra, majd mindezt egy olyan jelenet követi, amiben egy apáca illetlen módon bánik a holtesttel. Régóta ismert a rendező, Fennell stílusára jellemző vizuális kísérletezés, amelyben a szuggesztív textúrák kiemelt szerepet kapnak. Ilyen elemek például a tojássárgája, a kenyértészta vagy akár a csiganyál vizuális ábrázolása, amelyek a film egyedi, intenzív atmoszféráját erősítik.