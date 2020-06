Másfél évig volt együtt Flour Tomi és Mesi, a Nyerő Páros című műsorban többször is bebizonyították, hogy remekül tudnak együttműködni. Úgy tűnt, a pár között minden rendben, hiszen a napokban még közös tetoválást is csináltattak. Ám Tomi most az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt: szakítottak.

„Elég érzékeny időt élünk most, nagyon nehéz pillanatokkal, és nem is szerettük volna még ezt közölni, de sajnos a bulvár 'informátorai' rákényszerítettek minket, hogy elmondjuk: A jelenlegi formában a kapcsolatunk a végéhez ért. Nem tűnünk el egymás életéből, a történetünk folytatódik, csak már nem kézen fogva lesz nyerő ez a páros" – írja Tomi. Hozzátette, szerette volna, hogy a sok szép közös emlék ne csak belé, hanem rá is égjen egy tetoválás formájában.