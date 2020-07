A természetet a legtöbben szeretjük, így amikor a hőmérő higanyszála kissé magasabbra kúszik, egyre több szabadtéri programot szervezünk magunknak. Ilyenkor azonban érdemes néhány dologra odafigyelni. Egyrészt nagyon fontos, hogy megfelelő módon óvjuk a bőrünket a napsugárzás káros hatásaitól, másrészt pedig a különféle rovarok elleni védekezés is igazán hasznos, ha valóban önfeledt kikapcsolódásra vágyunk.



Csípések és következményekLeggyakrabban a szúnyogok, legyek, pókok, hangyák, méhek és darazsak csípése keseríti meg a szabadban eltöltött időt, s bár a kullancsok nem okoznak kellemetlen tüneteket - hiszen sokszor észre sem vesszük - mégis az ő csípésük jelentheti a legkomolyabb veszélyt.



A rovarcsípések általában azért olyan kellemetlenek, mert az állat mérge a csípés helyén duzzanatot, viszketést vagy fájdalmat vált ki.

Az arra érzékenyebbeknél azonban allergiás reakció is felléphet, amely a szem, a nyelv, az ajak vagy a garat gyors feldagadásával is járhat, de akár légszomj vagy szívritmuszavar is előfordulhat. Így ajánlatos mielőbb orvoshoz fordulni, ha több fullánkos rovar is megcsípett minket, a csípés helye nagyon vörös és duzzadt, elfertőződött vagy ha láz, erős fájdalom, izommerevség,nehézlégzés lép fel a csípést követően.



Mit tegyünk a csípésselA veszélytelen, ám annál kellemetlenebb kísérő tünetekkel járó csípéseket – a patikákban és drogériákban kapható szerek mellett - különféle természetes anyagokkal is kezelhetjük, hogy mihamarabb csillapodjon a kisebb duzzanat, a fájdalom és a viszketés.





Bromelin

A bromelin egy - az ananászban található - fehérjebontó enzim, amely kiválóan alkalmas a csípés helyén keletkező duzzanat enyhítésére. Napi 3x500mg kapszulában bevéve már hatásosan csökkenti a kellemetlen panaszokat, de akár külsőleg is alkalmazható, ha 2 kapszula tartalmát vízben pasztává oldunk és a csípésre kenjük.

Levendulaolaj

A legtöbb illóolaj közvetlenül nem kenhető a bőrre, ám a levendula kivétel, így bátran használjuk a fájdalom és a viszketés kezelésére, a bőrre csepegtetve és óvatosan bemasszírozva. Vigyázzunk azonban, hogy a szemünkbe ne kerüljön!

Körömvirágkrém

A körömvirág segít megszüntetni a csípés okozta duzzanatot és viszketést, ráadásul antiszeptikus hatásának köszönhetően a felülfertőződést is gátolja. Fontos azonban, hogy a krém legalább 2% körömvirág-hatóanyagot tartalmazzon, hogy a várt eredményt kapjuk.

C-vitamin és kvercetin

Főleg darázs- vagy méhcsípés esetén szükség lehet olyan flavonoidok szedésére is, amelyek csökkentik a szervezet hisztamintermelését. Erre kiválóan alkalmas, ha a csípést követően mihamarabb elkezdjük szedni a C-vitamint és a kvercetint. Előbbit napi 2x500mg, míg utóbbit napi 3x 500mg dózisban.

Teafaolaj

A teafaolaj szintén kiválóan csillapítja a viszketést valamint a duzzanatot és akárcsak a körömvirág, ez is gátolja a felülfertőződést, ráadásul a további rovarok elriasztásában is hatásos.

Annak érdekében, hogy a szabadban töltött időt minél kisebb mértékben keserítsék meg a különféle bogarak és rovarok, érdemes már elindulás előtt valamilyen – akár természetes – rovarriasztót használni, illetve kerülni a különféle édes illatú kozmetikumokat, ezek ugyanis ingerlik a rovarokat.