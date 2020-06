A meteorológus a Balatonban állva mesélt arról, hogy erősen fog nyitni a július. Ugyanis hiába a hétfőn érkezett hidegfront, a nyári idő visszatér már a napokban, így az esős, hűvös június után, most kárpótol minket az időjárás. Ugyan csütörtökön ismét egy kisebb lehűlés érkezik hazánkba, és esőre is lehet számítani, de így is jó időt ígér Németh Lajos. Hétvégén már igazi nyár lesz, bátran indulhatunk strandolni. Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy az UV-B sugárzás már most extrém erős, erre mindenképp oda kell figyelni.