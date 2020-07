De mi is az a rusztikus?

A rusztikus latin eredetű szó, amelynek jelentése falusi, vidéki, így nem meglepő, hogy ha arról beszélünk, hogy valami rusztikus, az általában a fentiekre utal, esetleg arra, hogy valami díszítéstől mentes, egyszerű, puritán. Az otthonok tekintetében sincs ez másképp, az ilyen enteriőr természetközeli, amelyhez egy tájjellegű, meghitt hangulat társul.

Hogyan varázsoljuk rusztikussá az otthonunkat?

Ha azt szeretnénk, hogy az otthonunk valóban rusztikus legyen, akkor mellőznünk kell minden modern, túlzó vagy mesterkélt dolgot legyen szó színekről, formákról vagy anyagokról. Helyette válasszunk természetes anyagokat, mint a fa vagy a kő, amelyeknél az sem probléma, ha a megmunkálásuk nem tökéletes. Sőt!



A rusztikus stílus központi eleme a fa, méghozzá a maga nyers valójában. Ez lehet bútor, kiegészítő vagy akár a mennyezet is. Minél több és minél inkább hasonlít az eredeti formára, textúrára, annál jobb. Ha eredetileg régies parketta vagy vaskosabb deszkák fedik a padlót, netán nincsenek eldugva a tetőgerendák, akkor semmiképpen se változtassunk ezeken, mert az ilyen adottságok már magában elegendőek ahhoz, hogy rusztikussá varázsolják az otthonunkat. Amennyiben nem vagyunk ilyen szerencsések, szerezzünk be olyan lakberendezési tárgyakat, amelyek ezt a hangulatot erősítik. Egy régies utazóláda a hálószobában, egy hatalmas, megmunkálatlan asztal padokkal az étezőben, egy deszkára hasonlító konyhapult karakteres eleme lehet a lakásnak, de aki nem akar ennyire jellegzetes darabokat az otthonába az finomabb módon is elérheti a kellő hatást. Például kisebb ládikákkal, a falról alácsüngő feliratos táblákkal, fából készül képkeretekkel.

A fa mellett a rusztikus hangulatot erősíti, ha kőből készült elemek is díszítik a lakást. Ez lehet maga a fal, ha meghagyjuk a téglát és nem fedjük el – netán téglára, terméskőre hasonlító beltéri burkolatot helyezünk rá. De a bőből készült konyhapult, tálak, vázák is jól passzolnak az ilyen stílushoz.

A harmadik olyan dekorációs fortély, amellyel elérhetjük ezt a hatást, a megfelelő színek és drapériák kiválasztása. A különféle durvább vásznak, szőttesek, takarók, párnák, de a csipkék is mind-mind jól illenek ehhez a miliőhöz, ahogyan az antiknak tűnő gyertyatartók, tálak és egyéb kiegészítők is.

A rusztikus stílus igazán sokoldalú, s bár eredendően falusias és letisztult megjelenést takar, valójában ennél többet rejt magában. Mivel az elemei nem csupán régiesek, hanem egyben örökérvényűek és időtállóak is, így akár modernebb, urbánus megjelenést is elérhetünk általuk, arról nem is beszélve, hogy lehet nőiesen lágy, romantikus, a csipkék, kovácsoltvas elemek által, vagy férfiasan erőteljes egy-egy karakteres darab miatt. Ne féljünk tehát a rusztikus hangulatot becsempészni az otthonunkba akár nagyobb léptétekben gondolkodva, akár csak néhány apró kiegészítő által.