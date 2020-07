Már László egészen kicsi kora óta rendkívül szoros kapcsolat van Bay Éva és fia között, mindig is imádtak együtt lenni.

"Nagyon jó a viszonyunk, azt hiszem kijelenthetem, hogy a férjem mellett a fiam a legjobb barátom. Nagyon sokat nevetünk együtt, mindent meg tudunk beszélni. Amikor egy szerencsés véletlennek és egy étvágycsökkentő gyógynövény keveréknek hála lefogytam, annyira büszke volt rám ő is, hogy eldöntötte, szeretne még jobban kinézni, és komoly edzésbe kezdett. A plusz kilók nélkül én is könnyebben végzem a gyakorlatokat, így sokat mozgunk együtt" - mesélte Éva. Ám nem csak fogyásával inspirálta Lászlót, hiszen a férfiból is műsorvezető lett.

A fiam is műsorvezető, a lottósorsolásban ő vette át tőlem a stafétát. Mindig tudtam, hogy ez így lesz, hiszen már gyermekkora óta mindenhová velem tartott, ott sertepertélt körülöttem, egy idő után, már ő tanította be a számhúzókat. Egészen kicsi kora óta vágyott a képernyőre: az egyik kedvenc játéka az volt, hogy maga elé állított két monitort, és, mint a CNN tudósítói, jelentőségteljesen egyik képernyőtől átfordult a másikhoz" - emlékezett vissza Éva, aki elárulta, fia hogyan kapta különös becenevét.

"A férjem, az apósom és a fiam is László, szóval túl sok volt a Laci a családban. Az egyik kedves barátnőm gyereke egyszer Lajosnak szólította a fiamat, ami valahogy rajta ragadt, de utálta mindig, ezért aztán olaszosan csak Luiginak kezdtük becézni, és így is szólítjuk a mai napig" - árulta el nevetve a bomba formában lévő műsorvezető.