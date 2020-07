Nem állhat színpadra Deák Bill Gyula amíg az 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem engedélyezik, erre pedig egy ideig még valószínűleg nem kerül sor. Az énekes ezért kénytelen otthon várakozni, bevétel nélkül, ez a helyzet pedig egyre aggasztóbb számára, hiszen hiába él szerény körülmények között, előbb utóbb kifogy a tartalékaiból.

„Nem panaszkodtam soha az életben, de jobb lenne már játszani és szórakoztatni a közönséget, mint itthon ülni. Nincsenek fellépéseink. Sajnos nagy kedvezményt nem kaptunk. Ötszáz főig engedélyezik a koncerteket, ez a kisebb zenekaroknak jó, de a nagyobbaknak, mint amilyenek mi vagyunk sajnos nem. (...) Arról nem is beszélve, hogy anyagilag ennyi idő elteltével már nagyon megvisel a helyzet. Nem keresek semmit, nincsen egyáltalán bevételem. Csak jönnek a számlák, a csekkek, amiket be kell fizetni, és persze vannak más kiadások, a gyógyszereket is ki kell váltani. Szomorú, de sajnos ez van. Az a helyzet, hogy a tartalékainkat éljük fel" – panaszolta az énekes a Ripostnak.

Ráadásul ki sem mozdul otthonról március óta, mivel borzasztóan félti feleségét, aki krónikus obstruktív tüdőbetegséggel küzd, így a kiemelten veszélyeztetett kategóriába tartozik a koronavírus tekintetében. Marika nincs túl jól, mivel rossz hatással van a szervezetére a változékony időjárás.

„A feleségem beteg, nemrég kapott egy infarktust, műtötték is, és krónikus obstruktív tüdőbetegséggel is küzd. Szóval van épp elég gondunk. Nemcsak anyagilag, lelkileg is rossz nekünk ez a helyzet. Egyrészt jó lenne már koncertezni, mert végre pénz állna a házhoz, másrészt viszont az is jó, hogy otthon lehetek a feleségemmel, akit most nem szívesen hagyok egyedül. Ápolnom nem kell, szerencsére nem akkora a baj, de nincs jól. Nem bírja ezt a borzasztó időjárást, gyakran fullad tőle. De az orvosokkal folyamatosan tudunk konzultálni, ez biztonságérzetet ad."



Deák Bill Gyula bízik benne, hogy hamarosan vége lesz ennek a helyzetnek, és újra színpadra állhat, mert nagyon hiányzik neki a közönség.