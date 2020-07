A színész végre feleségeként mutathatja be Vicát. Stohl András és kedvese ugyan nagyobb násznéppel tervezték az esküvőjüket, de végül így is megtartották.

