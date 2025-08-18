Tragédia! Szörnyű autóbalesetben vesztette életét a szépségkirálynő

A Miss Universe korábbi versenyzője, az orosz Kseniya Alexandrova július elején szenvedett borzalmas balesetet, amikor egy jávorszarvas ütközött az autója szélvédőjének. A Porsche kormánya mögött nem ő ült, hanem a férje. A 2017-es orosz szépségkirálynő pénteken halt meg, addig kómában feküdt.

Az egykori szépségkirálynő autóbalesetben hunyt el

Kseniya Alexandrova szépségkirálynő férje nem tudta elkerülni a balesetet

A 30 éves Kseniya Alexandrova súlyos agysérüléseket szenvedett, amikor egy hatalmas jávorszarvas ütközött az autójának, ami áttörte a szélvédőjét. A Miss Universe egykori versenyzője és a férje Tver Oblastban, Oroszországban utaztak, amikor megtörtént a tragédia. A 30 éves modell férje túlélte a balesetet.

„Az állat kiugrása és az ütközés között csak egy pillanat telt el. Nem volt időm, semmit nem tudtam tenni” – nyilatkozta a férje az orosz RIA hírügynökségnek. „A szarvas berepült az autóba. Az ütés Ksyusha fejét találta el. Eszméletlen volt, a feje betört, mindent vér borított” – mondta az egykori szépségkirálynő férje.