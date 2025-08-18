Tragédia! Szörnyű autóbalesetben vesztette életét a szépségkirálynő

A Miss Universe korábbi versenyzője, az orosz Kseniya Alexandrova július elején szenvedett borzalmas balesetet, amikor egy jávorszarvas ütközött az autója szélvédőjének. A Porsche kormánya mögött nem ő ült, hanem a férje. A 2017-es orosz szépségkirálynő pénteken halt meg, addig kómában feküdt.
A 30 éves Kseniya Alexandrova súlyos agysérüléseket szenvedett, amikor egy hatalmas jávorszarvas ütközött az autójának, ami áttörte a szélvédőjét. A Miss Universe egykori versenyzője és a férje Tver Oblastban, Oroszországban utaztak, amikor megtörtént a tragédia. A 30 éves modell férje túlélte a balesetet.
„Az állat kiugrása és az ütközés között csak egy pillanat telt el. Nem volt időm, semmit nem tudtam tenni” – nyilatkozta a férje az orosz RIA hírügynökségnek. „A szarvas berepült az autóba. Az ütés Ksyusha fejét találta el. Eszméletlen volt, a feje betört, mindent vér borított” – mondta az egykori szépségkirálynő férje.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.