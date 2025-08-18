Az AI már házassági tanácsadó is lett – Tényleg segíthet a mesterséges intelligencia a nehéz helyzetekben?

Már lehet, hogy te is kipróbáltad milyen cseverészni a ChatGPT-vel. Az emberek világszerte egyre többször kérik az AI tanácsait mentális nehézségek esetén. Ebben a felmérések szerint a Z generáció jár az élen. A szakértők úgy gondolják a mesterséges intelligencia bizonyos szinten hatékonyan működhet egyes ilyen jellegű témáknál, de például nem ismeri fel a veszélyes helyzeteket, vagy például az öngyilkossági szándékot.

Az AI sok esetben hatékonyan működhet, de nem mindig ő a legjobb barátod

Az AI-mami

Egy amerikai családanya mindennap használja az AI-t. Legyen szó a három gyereke programjainak megszervezéséről, vacsoratippekről, vagy pakolási trükkökről. Gyakran mesél virtuális barátnőjének arról is, hogy hogyan telt a napja. Férjével korábban már jártak terápiákon, de azt mondja, nagyon drágák voltak számukra. Ezért egy napon úgy döntött, hogy a mesterséges intelligenciát a házassága helyrehozatalára is beveti. Az AI-tól arra kér rendszeresen útmutatót, hogyan fejtse ki gondolatait a párjának, úgy, hogy azokat ő pozitívan fogadja, és hatékonyan meg tudják beszélni a kialakult nehéz helyzeteket. A férj, mikor ezt megtudta, először viccesnek találta a helyzetet, de később lenyűgözte a felesége ötlete, ami aztán működőképesnek bizonyult.

Kérhetsz, de csak ötletet

Sokan esküsznek arra, hogy az AI bizonyos szempontból segíthet, hogy lelkileg felturbózd magad. Ők azt tanácsolják, hogy inkább ötleteket érdemes kérni tőle, egyszerű kérdéseket feltéve, mivel a chatbotok nem tudnak reagálni a nagyon árnyalt megfogalmazásra. Szerintük nem szabad sosem megoldást kérni a mesterséges intelligenciától, és kizárólag nyugodt lelkiállapotban érdemes nekivágni a társalgásnak. Akik ebben hisznek, általában naplóírási technikákat, szorongáscsökkentő ötleteket, egészséges napirutin-tippeket kérnek.

Amivel mindig vigyázz!

A pszichoterapeuták kiemelten felhívják figyelmet, hogy az AI nem helyettesíti a valódi szakmai segítséget. Nem alkalmas igazából a lelki problémák, mentális betegségek és zavarok kezelésére. Nem tud úgy reagálni a kérdésekre, mint egy hús-vér szakember, válaszait az interneten összegyűjtött adatokra és forrásokra alapozza, amik nem biztos, hogy helytállóak.