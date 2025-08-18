Nyomor, hajléktalanság és ezüst Rolex — Kukából eszik, mocsokban alszik, de a luxusórájáról nem mond le az egykori modell — FOTÓ

A hajléktalanként tenődő egykori modellt, Loni Willisont vasárnap ismét Beverly Hillsben fotózták le, amint mocskos táskákkal, rémes és koszor öltözében kószál Hollywood utcáin. Jeremy Jakcson volt feleségén azonban volt valami feltűnő, ami a szakadt külsőhöz egy kicsit sem illet. Loni egy ezüst Rolex órával a csuklóján rótta a kilómétereket.

Jeremy Jackson volt felesége, Loni Willison hajléktalanként is hordja az ezüst Rolexet, ami egykori luxuséletéhez köti

Forrás: FilmMagic

Loni Willisont kihúzhatná a bajból az órája

Az egykor fitneszmodellként ismert, akkoriban még szőke bombázó Loni Willison ma már 42 éves, de legalább 60-nak látszik. A hajléktalanság, amely miatt ex-férjét, a Baywatch-sztár Jeremy Jacksont okolja, megviselte a volt modellt, akit többször láttak már kukából enni, együtt drogozni hajléktalan férfiakkal. Ám ezúttal meglepő dolgot fedeztek fel a lesifotósok az egykori szépségen. Bármennyire is koszos, szaladt és szinte felismerhetetlenségig torzult arcú Loni Willison, egy pici luxust még őriz egykori fényűző életéből. A csuklóján lévő ezüst Rolex ugyan kihúzhatná a bajból — vagy annak egy részéből —, de úgy tűnik, ő nem mond le az órájáról.

Lonit 2018-ban látták először Los Angeles utcáin hajléktalanként élni, azóta rendszeresen fotózzák le a valaha bombázó, ma már egyre rosszabb állapotban lévő nőt, aki 2014-ben vált el Jeremy Jacksontól. Egy 2023-ban vele készült interjúban a volt modell azt mondta, hogy volt férje, az egykori Baywatch-sztár Jeremy Jackson többször is bántalmazta, és részegen meg akarta fojtani. A nő azt is állította — és ez sokat elmond a jelenlegi mentális állapotáról —, hogy hajléktalanként azért nem szálláson alszik, hanem az utcán, mert amikor szállón lakott, valaki egy éven át áramot vezetett a testébe, amit csak kristálymet segítségével, azaz drogozással lehet helyrehozni.

A Loni Willisonról készült lefrissebb fotókat ITT tudod megnézni.