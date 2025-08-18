Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 18., hétfő Ilona

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
modell

Nyomor, hajléktalanság és ezüst Rolex — Kukából eszik, mocsokban alszik, de a luxusórájáról nem mond le az egykori modell — FOTÓ

modell luxus hajléktalan Loni Willison sztár
Life.hu
2025.08.18.
A Baywatch egykori sztárja, Jeremy Jackson felesége szebb napokat is megélt. Loni Willison a válása után lett hajléktalan, és egyre mályebbre süllyed. Ám a minap egy ezüst Rolex órával a csuklóján fotózták le.

A hajléktalanként tenődő egykori modellt, Loni Willisont vasárnap ismét Beverly Hillsben fotózták le, amint mocskos táskákkal, rémes és koszor öltözében kószál Hollywood utcáin. Jeremy Jakcson volt feleségén azonban volt valami feltűnő, ami a szakadt külsőhöz egy kicsit sem illet. Loni egy ezüst Rolex órával a csuklóján rótta a kilómétereket. 

LAS VEGAS, NV - JULY 03: Television personality Jeremy Jackson (R) and Loni Willison arrive for the official concert after party at Chateau Nightclub & Gardens on July 3, 2011 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Steven Lawton/FilmMagic)
Jeremy Jackson volt felesége, Loni Willison hajléktalanként is hordja az ezüst Rolexet, ami  egykori luxuséletéhez köti
Forrás: FilmMagic

Loni Willisont kihúzhatná a bajból az órája

Az egykor fitneszmodellként ismert, akkoriban még szőke bombázó Loni Willison ma már 42 éves, de legalább 60-nak látszik. A hajléktalanság, amely miatt ex-férjét, a Baywatch-sztár Jeremy Jacksont okolja, megviselte a volt modellt, akit többször láttak már kukából enni, együtt drogozni hajléktalan férfiakkal. Ám ezúttal meglepő dolgot fedeztek fel a lesifotósok az egykori szépségen. Bármennyire is koszos, szaladt és szinte felismerhetetlenségig torzult arcú Loni Willison, egy pici luxust még őriz egykori fényűző életéből. A csuklóján lévő ezüst Rolex ugyan kihúzhatná a bajból — vagy annak egy részéből —, de úgy tűnik, ő nem mond le az órájáról. 

Lonit 2018-ban látták először Los Angeles utcáin hajléktalanként élni, azóta rendszeresen fotózzák le a valaha bombázó, ma már egyre rosszabb állapotban lévő nőt, aki 2014-ben vált el Jeremy Jacksontól. Egy 2023-ban vele készült interjúban a volt modell azt mondta, hogy volt férje, az egykori Baywatch-sztár Jeremy Jackson többször is bántalmazta, és részegen meg akarta fojtani. A nő azt is állította — és ez sokat elmond a jelenlegi mentális állapotáról —, hogy hajléktalanként azért nem szálláson alszik, hanem az utcán, mert amikor szállón lakott, valaki egy éven át áramot vezetett a testébe, amit csak kristálymet segítségével, azaz drogozással lehet helyrehozni.

A Loni Willisonról készült lefrissebb fotókat ITT tudod megnézni. 

Pamela Anderson átalakulása évtizedről évtizedre – Így lett szexszimbólumból letisztult nő

Pamela Anderson már karrierje kezdetétől szexszimbólumnak számított. Szerette a kivágott ruhákat, az erős sminket, azonban 58 éves korában már inkább a természetesség híve.

Minden idők legsikeresebb TV-sztárja? David Hasselhoff 73 évesen sem vonul nyugdíjba

Egyik pillanatban még a Knight Riderben és Baywatchban olvasztja a női szíveket, a követezőben pedig hirtelen 73 éves. David Hasselhoff karrierje a televízió történetének egyik legérdekesebb epizódja.

Sokszor egy nyúlfarknyi poszt is elég: botrányok, amiket celebek okoztak az X-en

Az X - egykor Twitter - immár 19 éve tölti be a közösségi média életének egyik legmegosztóbb szerepét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu