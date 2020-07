Tóth Vera közeli barátságot ápolt a 2017-ben elhunyt Fábián Julival. Az AcNews-nak adott interjújában Vera megható sorokkal emlékezett meg a különleges hangú dzsesszénekesnőről.

"Minden a gyógyulása körül forgott, odafigyelt a táplálkozására, a kemikáliákra, hogy véletlenül se tudjon táptalajt adni a ráknak. Mégis legyőzte őt ez a borzalmas betegség. Mostanában sokszor eszembe jut, miért történik ez a rengeteg igazságtalanság. Valami 2016-ban elkezdődött Somló Tamás halálával, és azóta a magyar hírességek palettáján egyre több a fekete folt. Juli mindenkinek irányt mutatott, egy emberbőrbe bújt angyal volt. Az egész szakmának nagyon hiányzik. Az ilyen halálesetek próbálják szerintem az embert megtanítani arra, hogy nézzünk magunkba, és vigyázzunk az életünkre. A létünk és a levegő nem egy magától értetődő dolog. Nem szabad természetesnek venni a holnapot. Hálát kell adni minden reggel, amikor kinyitjuk a szemünket. Nem tudom, hogy jobb-e Julinak az a hely, ahol most van, de remélem, hogy már könnyebb neki. A barátai előtt is visszatartotta az információkat a betegségéről, nem akart senkit sem terhelni ezzel. A párja mindvégig hősiesen kiállt mellette, egy igazi odaadó társ volt. Evidensnek vettük, hogy túléli a betegségét, esze ágában sem volt meghalni... Olyan jó lenne, ha itt lenne, olyan jó volna felhívni most. Mint minden évben, ma is biztosan fogunk koccintani egyet az emlékére