A sok látnivalónak, programlehetőségnek és a 2020-as fejlesztéseknek köszönhetően Bács-Kiskun megye egyre vonzóbb a turisták számára. Aki ezt a régiót választják úti célnak, Kiskunhalason, Hajóson, Tiszakécskén, Lakitelken és Bugacon is számos újdonsággal találkozhatnak. A borturizmus mellett Bács-Kiskun megye új zászlóshajója az egészségturizmus, amely a kiváló minőségű termálvíz és az aktív kikapcsolódási lehetőségek miatt egyre fontosabb szerepet tölt be a megye életében. Ha idén úgy döntesz, hogy a biztonságod érdekében nem utazol külföldre, és a Balatonnál sincs kedved nyaralni, bátran ajánljuk, hogy fedezd fel ezt az alföldi régiót.

Bács-Kiskun vonzerejét a gyönyörű táj, a feltörő termálvíz, a borturizmus, az épített örökség, a hagyományok és a gasztronómiai kuriózumok adják. A megyei turizmus jövőjének egyik fontos pillére az egészségturizmus erősítése és fejlesztése, így ez a régió még vonzóbb hellyé vált a kikapcsolódni vágyók számára.

Cikkünkben a régió különleges egészségturisztikai lehetőségei közül válogattunk, hogy az utazók felkészülten indulhassanak útra Bács-Kiskun felfedezésére idén nyáron.

A bugaci tájat és a csikósok bemutatóját egyszer mindenkinek látnia kell. A Kiskunsági Nemzeti Park területén fekvő Bugacpuszta a legismertebb magyar puszták egyike, a pásztor- és betyárvilág emlékeit, valamint védett és fokozottan védett növény- és állatritkaságokat őrzi.

Az év hat hónapjában nyitva tartó Bugaci Pusztára látogatók számára csikósbemutatóval elevenítik fel a csikósélet hagyományait. A vendégek megtekinthetik a világhírű pusztaötöst, a ménest, a szürkemarhagulyát. A gyerekek állatokat simogathatnak, lovaskocsizhatnak és a Bugaci Pásztormúzeumban tanulhatnak a nomád pásztoréletről is. Az aktív pihenés szerelmesei festői környezetben túrázhatnak Bugacon, akár 30 km-es túrákon is részt vehetnek az új kerékpárutakon. A települést Bugacpusztaházával is összeköti egy kerékpárút, és tekerve eljuthatunk Kiskunmajsára is, ahol termálfürdő és strand található.

Bács-Kiskun megye egyik legnagyobb turisztikai fejlesztése jelenleg Lakitelken zajlik. Huszonöt hektáros területen épül a Lakiteleki Népfőiskola területén található Hungarikum Liget, amelynek már most számos eleme átadásra került és nyitva áll a nagyközönség előtt.

A Kincsem Lovarda, a Borkatedrális, valamint a Gyarmati Dezső Tanuszoda és Termálfürdő nyitott kapukkal várja a látogatókat, a lovardát a Nimród Szabadidő- és Tájpark veszi körül, ahol többek között egy zenepavilon is épült. A parkban egy olyan tanösvényt is kialakítottak, amely az Alföldre jellemző állat- és növényvilágot mutatja be. A park különlegessége a footgolf-pálya, amely Európában is egyedülálló. Ez a sportág alig tíz esztendős, de bővülő népszerűségnek örvend hazánkban is. A magyar csapat világbajnokságot is nyert.

A Hungarikum Liget tervezésekor arra törekedtek, hogy egymáshoz illeszkedjen minden olyan terület, amelyek a turisztikai kívánságokat, a pihenést és az egészségmegőrzést szolgálják. A feltárt gyógyvízre épül a fedett gyógyfürdő, gyógyászattal és szállodával, amelynek sajátossága, hogy mindegyik szoba egy-egy hungarikumról lesz elnevezve. A szálloda szomszédságában épül majd a Hungarikum Élményház, Kincstár, ahol interaktív kiállítás formájában mutatjuk be a magyar értékeket. Itt helyet kap egy kis Csillagda is. Ezek az intézmények önfenntartásra törekszenek, ezért helyben találhatóak üvegházak és egy zöldségfeldolgozó is, az itt termelt növényeket eladják, de ezek kerülnek az éttermek konyháira is.

Soltvadkert ékessége, a gyönyörű Vadkerti-tó 2020-ban jelentősen megújult. Júniusban új fogadóépületet adtak át, amelyben baba-mama szobával, orvosi szobával, értékmegőrzővel és vendéglátó egységgel várják a vendégeket. A tó körül új pihenőhelyeket és modern vizesblokkot is elhelyeztek. A hetvenhektárnyi, fürdésre kiválóan alkalmas tóhoz part menti sekély vize miatt sokan járnak kisgyerekekkel, de az úszók is kedvelik, hiszen nem kell messzire begyalogolniuk, amíg mély vizet találnak. A part egyik oldala nádas: ez a horgászok és a nyugalmat kedvelők világa.

Soltvadkert és a Kunsági borvidék pincészeteiben birtoklátogatással, pincesétával egybekötött borkóstoló programok várják a vendégeket.

A Bugaci Pusztától alig 15 percre, Jakabszálláson található a térség másik különlegessége, a Magyarországot 1:1000-hez bemutató élő terepasztal, a Magyarkert. A 40 hektáron elterülő aktív pihenőpark országunk kicsinyített víz és domborzati térképe, ahol egy ugrással átugorható a Tihanyi félsziget, ahol ebihalsimogató találsz a Tisza-tónál vagy papírcsónakot tehetsz a Duna tiszta vizére. A Magyarkert állatsimogatójában megismerkedhetünk a háztáji állatokkal, a kilátókból pedig belátható „az egész ország".

A napfény és vizek városaként is emlegetett Tiszakécske ideális helyszín mindazoknak, akik szeretik a természetet, szeretnek aktívan pihenni és mindezt távol a nagyvárosok zsúfolt utcáitól és zajától. Ha ide érkezik az ember mindenképp érdemes túracipőt hozni magával, kerékpárra pattanni vagy nordic walking botokat bérelni és útnak indulni. Egy távcső is igazán jól jöhet, ha szeretnének kedves, vadon élő állatokat meglesni.

Július elején nyílt meg Kiskunhalas legújabb turisztikai attrakciója, a városháza tornyában kialakított Panorámatorony. A 38 méter magas új kilátóból nem csak gyönyörű kilátás nyílik a városra, hanem interaktív elemeivel és várostörténeti kiállításával tartalmas elfoglaltságot is nyújt a vendégeknek.

A toronyban találkozik a múlt és a jelen, hiszen meghagyták az építmény eredeti lépcsőinek a többségét, de modern elemek is helyet kaptak benne. Aki kíváncsi madártávlatból Kiskunhalasra, annak érdemes lesz vállalni a lépcsőzést, hiszen a magasból jól lehet látni a város jellegzetes épületeit és egyedülállóan zöld lombos alföldi városképét.

Ha Kiskunhalasra gondolunk, akkor természetesen a Halasi Csipke sem maradhat ki. A város egyik legnevezetesebb látnivalója a Csipkeház, amelyet kifejezetten a csipkevarrók munkahelyeként emeltek, s hogy őrizzék a világhírű halasi csipke mintakincsét, terveit, hagyományait. Jelenleg színvonalas kiállításon csodálhatjuk meg a leheletfinom mesterműveket, megnézhetjük a csipkevarrás folyamatát és vásárolhatunk is az egyedi alkotásokból.

A város gyógyvízzel és arra települt fürdővel rendelkezik, ami már most is nagyon népszerű a helyiek és az utazók körében egyaránt.

Hajóson található Európa legnagyobb összefüggő pincefaluja. Az 1300 présházból álló romantikus falucska legrégebbi épülete 1840-ban épült. Legújabb büszkesége pedig az idén januárban nyitott Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont egy szépen felújított uradalmi épület, a hajósi pincefalu közepén. Sokkal több, mint egy egyszerű információs pont: élményközpont, közösségi tér, Hajós-Pincefalu kapuja, ahonnan érdemes elindulni, és ahová jólesik megérkezni.

Célja, hogy az ideérkezők a helyi borok megkóstolásán túl, és a gasztronómiai élvezetek mellett a borvidék múltjával és jelenével, évszázados szőlészeti-borászati kultúrájával is találkozzanak. A kiállítótérben a Hajós-Baja borvidék borai mellett a térség turisztikai vonzerejét képező épített örökség és a természeti értékek is láthatók. A látogatóközpont munkatársai készséggel adnak információt a turistáknak a hajósi borokról és pincészetekről, a térség rendezvényeiről, szálláshelyeiről és egyéb szolgáltatásairól, látnivalóiról. Emellett a pincefaluban egyetlen helyként kínálja az összes helyi borász borait pinceáron.

Ha már Hajóson járunk, nem érdemes kihagyni Bács-Kiskun megye legöregebb világi emlékmű épületét, a barokk érseki kastélyt, melyet 1739-ben építtetett a kalocsai érsek. Az eredeti szépségében helyreállított kastélyban érdemes megnézni a díszlépcsőházat, és az alsó rózsás Sala terrana termet is. A felső díszterembe Mária Terézia családjának festményei láthatók. A berendezett enteriőrökben az érseki rezidencia mindennapjait idézik meg. A kertet is rendbe hozták, kellemes pihenés a szép sétányok és a látványos dísz kutak közötti séta.

A barokk érseki kastéllyal szemben található a hajósi római katolikus templom, melynek fő ékessége a feltehetően Michael Erhart ulmi mester műhelyéből származó késő gótikus Szűz Mária kegyszobor. Az óhazában nagy tisztelettel övezett szobor az utolsó betelepültekkel, elsősorban Anna Maria Hall asszonnyal érkezett, „kísérve" népét az új hazába. A csodatevő szobornak több lelki és testi gyógyulást is tulajdonítanak a legendák.

Az Alföld minden szépségét és értékét magában rejtő Kecskemét, Bács-Kiskun megye székhelye több szempontból is ideális úticél. Számos látnivalóval és programlehetőséggel várja a turistákat a Cifrapalotától a vadaskerten át a fürdőig. Nem is említve a kecskeméti barackpálinkát és a "Kodály-módszert".