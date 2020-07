Cinti sokat küzdött azzal, hogy elfogadja magát, és felvállalja extravagáns stílusát. Épp ezért hiteles az amit és ahogy ír arról a világról, melyben csak a tökéletes lehet elfogadható, és filter nélkül nem kerülhet ki fotó. Érdemes elolvasni, és mérlegelni:

"Gyerekkorom óta járok a Lupa-tóra. A leginkább szeretett fotó projektjeimet is itt készítettem. Akkor még teljesen kietlen volt. Ebben a szezonban most voltam először, azt is leginkább azért, mert videó klippet forgattunk. Mi változott? Pár évvel ezelőtt még a nudista partszakaszon élveztem a napsugarakat, a kellemes vizet, a finom iszapot, ami csiklandozta a talpamat. Köveket festettünk és kagylókat gyűjtöttünk. Gügye boldogsággal pancsikoktam a tóban. Eszembe sem jutott, hogy mi az ami nem megfelelő a testemen vagy, hogy éppen menő vagy nem menő a fürdőruhám (ugyanis nem volt rajtam semmi) most értettem meg, hogy mi volt akkor abban az igazán nagyszerű. Mára az új hullámos Lupa Beach és a közönsége egy igazán frusztráló felszínes élmény csomagot adott. Végig szorongtam a kint töltött időt amiatt, hogy nem vagyok tökéletes. Úgy éreztem magam mint egy húspiacon vagy egy szórakozó helyen ahol csak bugyi van rajtam. Nem sokat segített a helyzeten, hogy megismertek és szellemes beszólógatásokkal tarkították a délutánomat. Arra jutottam, hogy elég nehéz ma fürdőruhában közösségbe menni. És felvállalni a »hibáinkat« ebben a kiphotoshoppolt és filterezett világban" - írja fürdőruhás képéhez Cinthya Dictator.