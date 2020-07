A Schobert házaspár úgy döntött, idén is a tengerparton töltik a vakációt. Norbi és Réka Görögországból posztolt egy fotót, mesés háttér előtt pózolt a házaspár.

Schoberték egy hajón pazar bulival ünnepelték meg Réka 42. születésnapját. Mindenképp szerették volna felejthetetlenné tenni a bulit a karantén után, ez a fotókból ítélve sikerült is.



Most pedig a pár Santorinin piheni ki az év eddigi fáradalmait. Réka és Norbi a gyönyörű égkék tenger előtt pózoltak, így köszöntek be követőiknek. Mesés szállást választottak, medencével, lélegzetelállító kilátással.