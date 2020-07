Bemelegítés

A bemelegítést nagyon sokan nem szeretik, vannak, akik időpocsékolásnak vélik, így egyből "belecsapnak a lecsóba", ami nagy hiba. Sok sportoló azért ugorja át a bemelegítést, mert unalmasnak tartja, ez viszont bizonyítottan növeli a sérülések esélyét.

A bemelegítés az, amely felkészíti a szervezetünket a keményebb edzésre, közben egyrészt fejben is ráhangolódunk mozgásra, másrészt segít fellazítani az előző edzés óta esetleg nem teljesen regenerálódott, merev izmokat, növeli az izmok vérellátását és serkenti a vérkeringést. Tehát a bemelegítés során az egész szervezetünket kell nyugalmi állapotból munkahelyzetbe hozni.

Ha jól melegítesz be, megindul a verejtékezés, a szívműködés erősebbé válik, a pulzuszám megemelkedik. A terhelésre mindenképp fel kell készítenünk a szív- és érrendszert is úgy, hogy fokozatosan növeljük az intenzitást. Ezáltal elérünk egy bizonyos pulzusszámot, amelyre a testnek szüksége van. Közben a szalagok sokkal rugalmasabbá és ellenállóbbá válnak, ezáltal csökken a sérülésveszély is. A bemelegítésre érdemes legalább 10-15 percet szánni, ennyi idő biztosan kell ahhoz, hogy jól átmozgasd minden porcikádat az edzés előtt.

Nyújtás

Ha rendszeresen edzel, jól tudod, hogy a nyújtásra - ami általában izomcsoportonként néhány másodpercig tartó, kitartott feszítés - nagy szükség van. A laza izmok sokkal terhelhetőbbek, ráadásul nyújtással megelőzhetőek a sérülések és a mélyizmok is edződnek. A nyújtás lazítja az izomzatot, segít az izomláz megelőzésében is.

Edzés alatt az izmok összehúzódnak, megrövidülnek, ám hogy ez ne legyen tartós állapot, mindig le kell nyújtani azokat, így elmondható, hogy a stretching alapvetően elengedhetetlen része az edzésprogramnak. A nyújtás az izmok és kötőszövetek optimális hosszának, az izomegyensúlynak a visszaállításával segíti a mozgásrendszer fiziológiás működését, növeli a flexibilitást, serkenti a keringést, az anyagcserét, mindezek által jobb teljesítményt és a sérülések megelőzését biztosítja.

Fontos, ha fájdalmat érzünk, az adott izmot ne nyújtsuk tovább, mert könnyen megsérülhetünk.