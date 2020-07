Kész nő lett Galambos Lajos lánya. Boginak már saját ruhamárkája van és az influenszerkedésből pénzt is keres.

A szerelem egyelőre nincs jelen az életében, de azt mondja, jobb is, mert így a jövőjére tud koncentrálni. Édesapja ráadásul nagyon félti a férfiaktól, olyannyira, hogy anno magándetektívvel figyeltette lányát, és bulizni is csak testőrrel engedte el.

Bogit akkor nagyon zavarta az atyai szigor, de ma már megérti, miért viselkedett így az édesapja.

„Két fiútestvérem van, én vagyok az egy szem lánya, érthető, hogy a legjobbat szeretné nekem. Egy ideje azonban enyhült a szigor, ami annak is köszönhető, hogy mindent elmesélek neki, és a fiúkról is beszélgetünk" – mesélte Bogi a Best Magazinnak.

A fiatal lány már testőr nélkül is elmegy bulizni, sokszor testvéreivel is, így édesapjuk nyugodt lehet.

Lajcsi is érzi, hogy túlféltette lányát, de szerinte ez természetes egy elsőszülött gyereknél. Most már viszont teljesen megbízik benne.