A szeretetnek sok arca van, olyan, mint egy sokfelületű gyémánt, amely ugyan azt a szépséget tükrözi. Hasonlóképpen a szeretet hét jellemzője alkotja a szeretetteljes embert. Gary Chapman 35 évig dolgozott párkapcsolati és házassági szakértőként, majd több zseniális könyvet is írt a témában. A szeretet jelenségének tanulmányozása során, Gary a szeretetteljes ember hét jellemvonására lett figyelmes: kedvesség, megbocsátás, udvariasság, alázat, nagylelkűség, őszinteség. Ez a hét vonás nem homályos érzelmeket takar, hanem olyan magatartásformákat és szokásokat, amelyeket bárki elsajátíthat, aki a szeretet mellett dönt. Gary véleménye szerint, ezek vonások nemcsak a jó kapcsolatokhoz nélkülözhetetlenek, hanem ahhoz is hogy az élet minden területén sikeresek legyünk.

Az igaz szeretet valódi lényünket hozza elő, azt az embert, akivé válni szeretnénk Nézeteltérések mindig adódnak az életben, és amikor a kapcsolataink feszültté válnak, elgondolkodhatunk, hogy vajon nem vagyunk-e híján valaminek, amire mások már rátaláltak Ha a szeretet olyan fontos és magunk is szeretetre törekszünk, akkor miért van mégis annyi fájdalom a kapcsolatainkban?



Kapcsolatokra vagyunk teremtve, egy szeretetteljes kapcsolat pedig nagyobb gazdagságot jelent, mint amit a pénz, a hírnév, vagy amit a szakmai elismerés adhat. Gary Chapman méltán híres, Egymásra hangolva című könyve ötmillió példányban kelt el az Egyesült Államokban, és világszerte harmincöt nyelvre fordították le. Könyvében a szeretet kifejezésének 5 nyelvét mutatta be, melyek a következők:

elsimerő szavak minőségi idő ajándékozás testi érintés

Embere válogatja ki melyik nyelven kommunikál jobban. Ha beszéljük valaki más szeretetnyelvét, az illető érezni fogja, hogy igazán szeretjük őt. Azonban ha nem figyelünk, és rossz szeretetnyelven kommunikálunk, az üzenetünk nem fog célba érni. Mindent összevetve, a legtöbb boldog embert azok között találjuk, akik szeretetüket megosztva és viszont szeretve élik az életüket.

Forrás: Gary Chapman – A szeretet, mint életforma, Gary Chapman - Egymásra hangolva