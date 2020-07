A szemtanúk szerint a vétkes sofőr egyszerre több autót is meg akart előzni egy jobbra ívelő kanyar előtt. Szemből, Baja felől egy Suzukival érkezett a hősies tűzoltó, aki elrántotta a kormányt, hogy elkerülje a frontális ütközést. Emiatt pedig megfordult az úton, éppen egy Skoda elé, amely oldalról belerohant a Suzukiba. Ez idő alatt a Skodát megelőző BMW-s továbbhajtott, de szerencsére az egyik szemtanú utánament és felírta a rendszámát.

Két mentőautó és mentőhelikopter is azonnal a helyszínre érkezett, de a Suzukit vezető tűzoltó olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy a mentők már nem tudtak rajta segíteni.

„Fantasztikus ember volt, aki komolyan vette a munkáját, és szerette is. Hős volt, akként dolgozott, és akként is halt meg. Jellemző, hogy még élete utolsó pillanataiban is mások életét védte" - nyilatkozta a Borsnak a tűzoltó egyik ismerőse.