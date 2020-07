A Trónok harca Daenerys Targaryenje szakítása után most újra randizik, mégpedig a sármos rendezőasszisztenssel, Tom Turnerrel, aki olyan filmekben dolgozott, mint a Zsivány egyes, a Vörös veréb vagy A múmia. Úgy tűnik, Emilia Clarke szívét teljesen elrabolta.

Eltűnt a nyilvánosság elől a Trónok harca befejezése óta Emilia Clarke. Valószínűleg ki kellett pihennie azt a hatalmas őrületet, ami a sorozat kezdete óta körülvette őt.

A színésznőnek mondhatni sajnos a kapcsolata is ráment a karrierjére. Előző barátjával, a rendező Charlie Mcdowellel azért ért véget a szerelem, mert egyszerűen nem volt idejük egymásra - írta a Metro.

Most viszont, hogy befejeződött a Trónok harca, a színésznőnek úgy tűnik, végre belefér egy párkapcsolat az életébe. Márciusban még azt nyilatkozta, hogy szingli, ám most rátalált a szerelem. A sármos rendezőasszisztenssel, Tom Turnerrel randizgat újabban. Barátaik szerint komoly a dolog kettőjük között, és hosszútávra terveznek.