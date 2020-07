1. LÁNGOSA lángos a magyarok egyik kedvenc étele. Ez a hagyományos, kelt tésztából készülő lepény akármilyen finom, szinte csak olyan hozzávalót tartalmaz, ami nem túl alakbarát: cukor, tej, élesztő, liszt, só, olaj, ráadásul zsírban sütik ki, ami még inkább fokozza a bevitt kalóriák számát. A lángos magas szénhidrát és zsír tartalma miatt egyáltalán nem nevezhető egészséges ételnek: egy sima, üres lángos is legalább 300 kalória. Ha kérünk rá sajtot és tejfölt, az megduplázza a kalóriák számát, így egy finom, meleg, ropogós sajtos tejfölös lángos akár 500-700 kalória is lehet.Nem ez az egyetlen gond vele, ugyanis a kelt tésztának köszönhetően a lángos nehezen emészthető. Ha ilyen nehéz ételt fogyasztasz, hosszú órákon át bágyadt, fáradt lehetsz, mert a szervezet elvonja az agytól a vért, és a hasi rendszerre helyezi a hangsúlyt, hogy segítse az emésztési folyamatokat.

2. SÜLTKRUMPLIA sültkrumpli is a népszerűbb strand kaják közé tartozik. Nincs is jobb a friss, ropogós, sós sültkrumplinál, ami egy kis mártogatóssal - ketchuppal vagy majonézzel - még a 30 fokos melegben is jól esik. Ha egészséges életmódot élsz, esetleg diétázol, mégsem olyan jó választás, ugyanis egy standard adag sültkrumpli (100 gram) 319 kalória. Az olajban sült krumpli emellett olyan transzzsírokat tartalmaz, ami megemeli a vér koleszterinszintjét. Éppen ezért érdemes olaj helyett sütőben megsütni, vagy a sima krumplit édesburgonyára cserélni. Egyébként nincs hatalmas különbség a sima és az édesburgonya között, mindkettő belefér az egészséges életmódba, de a strandos, bő olajban kisütött, agyon sózott, nyakig ketchupos krumpli nem a legjobb választás.

3. HAMBURGERA hamburger tényleg egy olyan étel, amit ezerféleképpen lehet elkészíteni. Nem mindegy mekkora, milyen lisztből készül a buci, milyen hús kerül bele, milyen zöldségek, szószok vannak benne, vagy van-e benne például sajt. A legtöbb hambi sovány marhahúsból készül, paradicsom, jégsaláta, uborka, hagyma és legalább két féle öntet kerül bele, ami nagyjából 650-700 kalóriát tesz ki. Bizony, ez azt jelenti, hogy ha benyomsz egy hambit, máris megvan a napi kalóriabevitel fele, ha pedig egy kis sültkrumplit is ropogtatsz mellé, máris 1000 feletti a kalóriabevitel.

4. HOT-DOGA hot-dog kalóriabevitel szempontjából kedvezőbb, mint a hambi, viszont jóval kevesebb egészséges alapanyagot tartalmaz. Összehasonlításképpen, a hamburger háromszor-négyszer annyi fehérjét, vasat és cinket tartalmaz, mint a hot-dog, és a sótartalma is töredéke a hot-dogénak. Egy közepes méretű hot-dog körülbelül 250 kalóriát tartalmaz, ráadásul a belekerülő mustár, ketchup, majonéz, vagy akár a három egyvelege rengeteg rejtett sót és szénhidrátot tartalmaz. Népszerű az úgynevezett amerikai hot-dog is, amibe kerül még egy kis pirított hagyma és uborka is, így egy kis hot-dogban is lehet akár 500 kalória.

5. PALACSINTA, FAGYI, GOFRIA palacsinta, a gofri és természetesen a fagyi is extrém mennyiségben fogy a nyár folyamán, de vajon hány kalóriát tartalmaznak ezek az édességek? A palacsinta fahéjas, kakaós, vagy lekváros változata körülbelül 300-400 kalóriát tartalmaz,persze ez függ attól is, mennyi töltelék van benne, és hogy milyen összetételű a palacsinta.

Egy adag (2 gombóc) gyümölcsfagyiban – hangsúlyozzuk, gyümölcs – körülbelül 130, 140 kalória van, a tejes alapanyagúakban pedig 180-200 kalória van. Ez azt jelenti, hogy 2-3 gombóc fagyival simán beviszel a szervezetedbe 350-400 kalóriát, és akkor még nem is beszéltünk a tölcsérről, a rolettiről, a tejszínhabról, vagy a szórásokról. A gofri isteni finom, és otthon sokszor nem vetemedünk arra, hogy neki álljunk otthon kikeverni a tésztát, így a könnyebb utat választva a strandi büfében engedünk a kísértésnek. Egy tejszínhabos, pudingos gofri átlagban 350-500 Kcal-t tartalmaz, de egy üres gofri is legalább 115 kalória.