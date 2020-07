Az 51 éves William Edward Miller Jr.-t még 2019 februárjában tartóztatták le, miután egy 14 éves lány azzal vádolta, hogy a férfi megerőszakolta őt. A tini eskü alatt még azt is bevallotta, hogy egy másik alkalommal a perverz Miller végignézte, ahogy egy 11 éves fiú is megerőszakolja - számolt be a FoxNews.

Még abban az évben augusztusban- az akkor már őrizetben lévő férfi - a börtönből próbálta hívogatni az ismerőseit: szerette volna, ha a telefonját és a laptopját megsemmisítik, ám ez az akció kudarcba fulladt, hiszen a házkutatás során a nyomozók már mindkét eszközt lefoglalták és azokon gyermekpornográf videókat és fotókat találtak.

Az ügy a napokban került a bíróság elé, Miller pedig elfogadta a számára kínált elképesztő vádalkut. Amiért egy rendbeli szexuális zaklatásban, illetve egy rendbeli bizonyíték meghamisításának kísérletében bűnösnek vallotta magát, ezért a többi ellene felhozott vádpontban felmentették. Így a bírónő összesen egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.