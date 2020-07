Ahogy azt korábban megírtuk, Johnny Depp beperelte a The Sun nevű lapot, amiért az nőverőnek titulálta őt. A per három hete tart, ami alatt durva dolgok derültek ki Amber Hearddel való házasságáról. Eddig a színész szemszögéből láthattuk a házasságukat, most pedig a fiatal színésznő mesélt.

Nem is akármit, ugyanis a vád szerint Depp többször is megpofozta, megrúgta, lefejelte, fojtogatta, ököllel ütötte, megtépte, lökdöste és a földre taszította, sőt tárgyakat dobált felé és megfenyegette, hogy örökre elcsúfítja az arcát.

Amber állítása szerint Johnny Depp azzal is vádolja volt kedvesét, hogy többször is megcsalta, többek között olyan sztárokkal, mint Leonardo DiCaprio vagy Channing Tatum. A tárgyalások alatt Johnny azt mondta, bizonyítéka is van, hogy Amber számos neves színésszel lépett félre, ám sem DiCaprio, sem Tatum nevét nem emlegette - írja a Us Weekly.