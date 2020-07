A zenevilág teljesen felpezsdült, amikor a héten kiderült, hogy a szőke énekesnő új albummal rukkolt elő. A 2020-as év nehéz időszaka miatt egy előre nem tervezett albummal készült a rajongóknak. A Folklore című lemeze ténylegesen a karanténnak köszönhető.

Azt tudni lehetett, hogy Taylor rendkívül jó viszonyt ápol Ryan Reynoldsszal és Blake Livelyvel, bár azt senki sem gondolta volna, hogy annyira, hogy egy dalában fogja elárulni harmadik csemetéjüknek nevét.

A Folklore című lemezének 14. dala a Betty címet viseli, ez persze még nem jelente semmit. Na, de a dalszöveg mégis sejtelmes: "You heard the rumors from Inez / You can't believe a word she says", ami annyi tesz, hogy "Ineztől hallottad a pletykát, de nem hitted, amit mondott, aztán később egy olyan sor hallható: "She said "James, get in, let's drive" azaz azt mondta: szálljunk be James és menjünk". Figyelmes hallgatók hamar rájöttek, hogy hiszen James és Inez Blake Lively és Ryan Reynolds lányainak neve. Innen jött is a feltételezés, hogy ebben az esetben talán nem véletlen, hogy Betty a dal címszereplőjének a neve. A teória pedig beigazolódott, valóban így hívják a legkisebb Reynoldsot!