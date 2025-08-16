Vilmos hercegék lemondtak a személyzetükről, és a luxus életvitelükről

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Vilmos herceg, a felesége Katalin hercegné, és a három gyermekük elköltözik Adelaide Cottage-ból. A palota közleménye szerint az új otthonuk a Forest Lodge-i rezidencia lesz, amely egy 8 hálószobás felújításra váró ingatlan. A trónörökös bejelentette, hogy a saját pénzén fogja finanszírozni a ház tatarozását, sőt a feleségével együtt úgy döntöttek, hogy személyzetet sem fognak tartani az új otthonukban.

Vilmos herceg és Katalin hercegné maga fogja végezni a ház körüli teendőket az új otthonukban

Vilmos herceg kizárólag a családjával fogja megosztani az otthonát

A Mirror számolt be róla, hogy többek között azért hagyja hátra a régi otthonát a család, mert itt töltötte Katalin hercegné a rákkezelése hónapjait, és szeretnének tiszta lappal új életet kezdeni. Emellett Vilmos hercegék csökkenteni szeretnék azokat a kiadásokat, amelyek az életmódjukkal kapcsolatban felmerülnek. Emiatt pedig az új otthonukban csak ők öten fognak lakni, nem fognak bent lakó személyzetet sem fenntartani.

A lap tájékoztatása szerint a hercegi pár már megkezdte a költözés folyamatát, Katalint például lencsevégre kapták, amint bútorokat vásárol, köztük egy 24 férőhelyes ebédlőasztalt. Az új ingatlan bár jóval kisebb a Kensington-palotai lakóhelyüknél, sokkal nagyobb kerttel rendelkezik, így a gyerekek rengeteg időt tölthetnek majd a szabadban.

Windsor volt az otthonunk az elmúlt néhány évben, amíg az Adelaid Cottage-ben éltünk. Mostanában azonban több nehéz időszakunk is volt itt, ezért döntöttünk a költözés mellett. A költözés lehetőséget biztosít az újrakezdéshez: egy esélyt arra, hogy magunk mögött hagyjuk a kellemetlen emlékeket. Ez egy hosszútávú elköteleződés.

- nyilatkozta korábban a trónörökös a lapnak.