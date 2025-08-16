Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Vilmos hercegék lemondtak a személyzetükről, és a luxus életvitelükről

királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg költözés
Life.hu
2025.08.16.
Eldőlt: Katalinék Forest Lodge-ot választották a következő otthonuknak. Vilmos herceg és családja innentől sokkal szerényebb körülmények között fog élni, mint korábban.

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Vilmos herceg, a felesége Katalin hercegné, és a három gyermekük elköltözik Adelaide Cottage-ból. A palota közleménye szerint az új otthonuk a Forest Lodge-i rezidencia lesz, amely egy 8 hálószobás felújításra váró ingatlan. A trónörökös bejelentette, hogy a saját pénzén fogja finanszírozni a ház tatarozását, sőt a feleségével együtt úgy döntöttek, hogy személyzetet sem fognak tartani az új otthonukban. 

Vilmos herceg és Katalin hercegné maga fogja végezni a ház körüli teendőket az új otthonukban
Vilmos herceg és Katalin hercegné maga fogja végezni a ház körüli teendőket az új otthonukban
Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg kizárólag a családjával fogja megosztani az otthonát

A Mirror számolt be róla, hogy többek között azért hagyja hátra a régi otthonát a család, mert itt töltötte Katalin hercegné a rákkezelése hónapjait, és szeretnének tiszta lappal új életet kezdeni. Emellett Vilmos hercegék csökkenteni szeretnék azokat a kiadásokat, amelyek az életmódjukkal kapcsolatban felmerülnek. Emiatt pedig az új otthonukban csak ők öten fognak lakni, nem fognak bent lakó személyzetet sem fenntartani. 

A lap tájékoztatása szerint a hercegi pár már megkezdte a költözés folyamatát, Katalint például lencsevégre kapták, amint bútorokat vásárol, köztük egy 24 férőhelyes ebédlőasztalt. Az új ingatlan bár jóval kisebb a Kensington-palotai lakóhelyüknél, sokkal nagyobb kerttel rendelkezik, így a gyerekek rengeteg időt tölthetnek majd a szabadban.

Windsor volt az otthonunk az elmúlt néhány évben, amíg az Adelaid Cottage-ben éltünk. Mostanában azonban több nehéz időszakunk is volt itt, ezért döntöttünk a költözés mellett. A költözés lehetőséget biztosít az újrakezdéshez: egy esélyt arra, hogy magunk mögött hagyjuk a kellemetlen emlékeket. Ez egy hosszútávú elköteleződés. 

- nyilatkozta korábban a trónörökös a lapnak.

Közleményt adott ki a palota: Katalin, Vilmos és gyerekeik otthagyják eddigi lakhelyüket – Erre a házra esett a választásuk

Új windsori otthont választott a walesi család. Vilmos herceg és Katalin a gyerekeikkel kiköltöznek az Adelaide Cottage-ból.

Meglepő eredmény született: kiderült, ki a legnépszerűbb a brit királyi családban - Nem Katalin az

Gondoltad volna? Nem Katalin hercegné a királyi családból a britek kedvence. De vajon hanyadik helyen végzett Vilmos és hogy vélekednek Harryről és Károly királyról? Mutatjuk.

A rokon, akire György herceg a legjobban hasonlít – Nem, nem Vilmos herceg az

Van egy kérdés, ami állandó vita tárgya a brit királyi család rajongói között, és amit csak fokozott a György herceg 12. születésnapján megosztott hivatalos fotó. A kérdés, ami újra és újra felmerül, hogy kire hasonlít ez a gyerek?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu