Élj jobban Chris Hemsworth segítségével – 3 extrém kihívás, amit nekünk már a kanapéról is fárasztó nézni

A legtöbb ember „életmódváltás” címszó alatt annyit ért, hogy vesz egy új shakeres kulacsot és néha salátát rendel a pizza helyett. Chris Hemsworth viszont úgy gondolja, hogy a testi-lelki egészséghez nem árt némi adrenalin, meg persze egy világszínvonalú stábbal rögzített dokumentumsorozat, amit aztán mi szépen elnézegethetünk a kanapé kényelméből, csokis kekszet majszolva.
A Határtalanul: Élj jobban Chris Hemsworth-szel (Limitless: Live Better Now) második évadában az ausztrál színész ismét összefogott az Oscar-díjra jelölt Darren Aronofskyval, hogy bemutassa, a komfortzónából való kilépés nem mindig kellemes, de mindig látványos.
A National Geographic saját gyártású sorozata egyszerre tudományos, motiváló, és néha olyan, mintha egy extrém sportverseny és egy TED-előadás szerelemgyereke lenne.
Az első kihívás az agyműködés serkentésére fókuszál. Chris nem sudokuzni kezd, hanem dobolni tanul. És nem a garázsban, hanem Ed Sheeran mellett, aki mellesleg a világ egyik legnépszerűbb zenésze. A csúcspont egy közös fellépés, ami persze tökéletesen néz ki a képernyőn – de valószínűleg mi már attól is lefáradnánk, hogy a dobverőt megfogjuk. Ez a rész amúgy szépen rávilágít arra, hogy a kreatív kihívások is éppoly fontosak az agyunk egészsége szempontjából, mint a fizikai edzés.
A következő állomás Svájc, ahol Chris megmászik egy 180 méteres sziklafalat. Nem, nem egy kényelmes túraösvényt, hanem egy valódi, függőleges, jeges széltől tépázott falat, ami alatt a semmi tátong. Itt nemcsak az izmokat, de a mentális állóképességet is próbára teszik – elég egy pillantást vetni a távolba, és az ember már a képernyőn keresztül is érzi a tériszonyt. Ez az a rész, ahol rájössz: a te napi hegyed valójában a mosatlan edények tornya a konyhapulton.
Végül Dél-Korea, ahol Chris a fájdalom tudományát vizsgálja buddhista szerzetesekkel és harcművészet mestereivel. Itt nemcsak filozófiai beszélgetések zajlanak, hanem paprika-spray, áramütés és jeges víz is előkerül. Mert miért ne? Az üzenet persze mély. A fájdalom nem mindig ellenség, hanem tanító. De a jelenetek közben azért felmerül a kérdés. Biztos, hogy a boldogság kulcsa egy fagyasztott tó és egy villanypásztor kombinációja?
Chris Hemsworth a sorozatban nem csak a fizikai kihívásokról beszél. Megnyílik arról is, hogy az APOE4-gén miatt genetikailag hajlamos az Alzheimer-kórra. Ez a tény külön súlyt ad annak, hogy miért keresi ennyire tudatosan az egészséges életmódot és a mentális frissesség megőrzésének titkait. A családja - köztük testvére, Liam Hemsworth - és a különböző szakértők jelenléte pedig emberibbé teszi az egész kalandot. Itt a hollywoodi szupersztár mögött egy férfit látunk, aki ugyanúgy szembenéz a bizonytalanságokkal, mint bárki más.
A Chris Hemsworth dokumentumsorozata nem csak egy látványos National Geographic-produkció. Darren Aronofsky rendezése egyszerre filmszerű és intim, a tudományos magyarázatok pedig pont annyira vannak jelen, hogy ne érezzük magunkat egy száraz előadáson. A Disney+-on elérhető sorozat ráadásul arra is emlékeztet, hogy a „jobb élet” mindenkinél mást jelent - van, akinek a sziklamászás, van, akinek a reggeli kávé csendben, míg másnak az Ed Sheeran-jam session.
