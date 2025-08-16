Élj jobban Chris Hemsworth segítségével – 3 extrém kihívás, amit nekünk már a kanapéról is fárasztó nézni

A legtöbb ember „életmódváltás” címszó alatt annyit ért, hogy vesz egy új shakeres kulacsot és néha salátát rendel a pizza helyett. Chris Hemsworth viszont úgy gondolja, hogy a testi-lelki egészséghez nem árt némi adrenalin, meg persze egy világszínvonalú stábbal rögzített dokumentumsorozat, amit aztán mi szépen elnézegethetünk a kanapé kényelméből, csokis kekszet majszolva.

Chris Hemsworth dokumentumsorozata a Disney+-on újra bizonyítja, hogy a jobb élet néha 180 méterrel a föld felett kezdődik – és jeges vízben folytatódik.

Forrás: Cover Images via ZUMA Press

Chris Hemsworth dokumentumsorozata visszatért – És most még keményebben feszegeti a komfortzónát

A Határtalanul: Élj jobban Chris Hemsworth-szel (Limitless: Live Better Now) második évadában az ausztrál színész ismét összefogott az Oscar-díjra jelölt Darren Aronofskyval, hogy bemutassa, a komfortzónából való kilépés nem mindig kellemes, de mindig látványos.

A National Geographic saját gyártású sorozata egyszerre tudományos, motiváló, és néha olyan, mintha egy extrém sportverseny és egy TED-előadás szerelemgyereke lenne.

Dobolás és Ed Sheeran – Az agytréning deluxe verziója

Az első kihívás az agyműködés serkentésére fókuszál. Chris nem sudokuzni kezd, hanem dobolni tanul. És nem a garázsban, hanem Ed Sheeran mellett, aki mellesleg a világ egyik legnépszerűbb zenésze. A csúcspont egy közös fellépés, ami persze tökéletesen néz ki a képernyőn – de valószínűleg mi már attól is lefáradnánk, hogy a dobverőt megfogjuk. Ez a rész amúgy szépen rávilágít arra, hogy a kreatív kihívások is éppoly fontosak az agyunk egészsége szempontjából, mint a fizikai edzés.

180 méternyi „jobb élet” a svájci Alpokban

A következő állomás Svájc, ahol Chris megmászik egy 180 méteres sziklafalat. Nem, nem egy kényelmes túraösvényt, hanem egy valódi, függőleges, jeges széltől tépázott falat, ami alatt a semmi tátong. Itt nemcsak az izmokat, de a mentális állóképességet is próbára teszik – elég egy pillantást vetni a távolba, és az ember már a képernyőn keresztül is érzi a tériszonyt. Ez az a rész, ahol rájössz: a te napi hegyed valójában a mosatlan edények tornya a konyhapulton.

A fájdalom tudománya – Dél-Koreában

Végül Dél-Korea, ahol Chris a fájdalom tudományát vizsgálja buddhista szerzetesekkel és harcművészet mestereivel. Itt nemcsak filozófiai beszélgetések zajlanak, hanem paprika-spray, áramütés és jeges víz is előkerül. Mert miért ne? Az üzenet persze mély. A fájdalom nem mindig ellenség, hanem tanító. De a jelenetek közben azért felmerül a kérdés. Biztos, hogy a boldogság kulcsa egy fagyasztott tó és egy villanypásztor kombinációja?