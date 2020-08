Egy sorozat sikereséhez nagyon sok minden hozzájárul: fontos, hogy alaptörténet magával ragadja a nézőt, ahogy az is, hogy a produkció forgatási szempontból is minőségi legyen. És akkor még a színészekről nem is beszéltünk, pedig ők több oldalról vizsgálva is nagyon fontosak: legyenek tehetségesek, és az sem baj, ha közben piszok jól néznek ki.

Szexi sorozatsztárokat nem nehéz találni, az utóbbi években számos olyan sorozat látott napvilágot, amelyben valóságos félistenek alakítják kedvenc karaktereinket. Mint női szerkesztőség, tartottunk magunk között egy kisebb közvélemény kutatást, melynek eredményeképpen íme az 5 legszexibb sorozatsztár - szerintünk.

Alexander Dreymon - The Last Kingdom

A The Last Kingdom/ Az utolsó királyság című sorozat Bernard Cornwell Angolszász krónikák néven futó regényciklusának adaptációja, amely egy valós történelmi eseményekkel tűzdelt, 2015 óta nagy sikerrel futó Netflix produkció. A történet kicsit eltér a mai sorozatoktól: kevésbé hatásvadász, ami nyilvánvalóan az eredeti műnek is köszönhető. Nem úgy, mint az Uthred Ragnarsont megformáló Alexander Dreymon, aki nők millióinak kedvenc pasija. Nem is csoda, hiszen a 37 éves, német származású színész valóban lélegzetelállító.

Travis Fimmel - Vikingek

A Vikingek című sorozat Ragnar Lothbrok harcát mutatja be, aki hőstettek tömkelegét végrehajtva próbál érvényesülni egy teljesen alkalmatlan vezérrel szemben, hogy érvényesítse a normannok érdekeit, és kiterjessze hatalmát. A Netflixen futó produkció 6 évadon keresztül mutatja Ragnar történetét, aki amellett, hogy tényleg hősies, roppant jól is néz ki. Egy ilyen uralkodónak bizonyára sok nő boldogan behódolna.

Henry Cavill - A vaják

A vaják/ The Witcher című szintén Netflixes sorozatnak még csak az első évadán vagyunk túl, máris óriási sikernek örvend világszerte. A néző egy átkokkal, kalandokkal, szenvedéllyel és varázslattal teli világba csöppen, melynek főszereplője Ríviai Geralt, azaz Henry Cavill. A szexi híresség egy látszólag kőszívű, magának való gyilkológép, akit sokan emberszámba sem vesznek. Pedig, mint később kiderül, korántsem erről van szó. Igen, itt is meg kell említeni, hogy Ríviai Geralt egyöntetűen a szerkesztőség egyik kedvence.

Gabriel Macht - Suits

A Suits/ Brilliáns elmék egy 2011 óta futó sorozat, amely a mai napig sokak kedvence, és nem csak azért, mert az időközben hercegnévé vált Meghan Markle szerepel benne, hanem a férfi főszereplő, Gabriel Macht miatt is. A sorozatban Harvey Specter karakterét formálja meg, aki egy szexi vállalati ügyvéd a Pearson Hardman ügyvédi irodánál, és ő New York City legsikeresebb védője. Igazi profi, akit csak a céljai hajtják, nem ingatják meg az érzelmek, egyszerűen csak győzni akar. Nem meglepő, hogy a női nézők szájtátva nézik minden megmozdulását.

Charlie Hunnam - Sons of Anarchy

A Sons of Anarchy/ Kemény motorosok egy amerikai drámasorozat, mely egy elképesztően összetartó, törvényen kívüli motoros banda tagjainak életét mutatja be. A történet egy fiktív észak-kaliforniai városban, Charmingban kel életre, főszereplője pedig Jackson „Jax" Teller (Charlie Hunnam), a motorklub alelnöke, aki kezdi megkérdőjelezni a klub és a saját tetteit. A nézők hét évadon keresztül követhetik a brutál szexi Charlie életét - és a szintén nem rossz megjelenésű, de a kanyarban sem lévő bandatagokét is.