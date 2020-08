Christina Panebianco tizenegy éve él szenvedélyének, a repülésnek. Christina dolgozott már pincérnőként, értékesítőként és bartenderként is. Több pénzre volt szüksége, hogy kifizesse a pilótaiskolát, ezért modellkedni kezdett - írja a Blikk.

"modellkedtem és színésznőként is dolgoztam, hogy 15 hónap alatt elegendő pénzt gyűjtsek ahhoz, hogy Dél-Afrika legjobb pilótaiskolájában tanulhassak. Bár sokan mondták, nőként a konyhában a helyem, a sok kritika nem érint meg. Most azon vagyok, hogy egy magántársaságot indítsak, ahol csak nők dolgoznak" – magyarázta Christina.