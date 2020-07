„Abszolút altatható vagyok, a vérvétel és az EKG-eredményem jó, nem lehet gond a beavatkozásnál, rutinnak tűnik, de az esetleges komplikációk miatt fontos ezeken is túlesni. Volt emlővizsgálat is, ami viszont meglepő eredményt hozott: valamifajta elváltozást találtak a jobb mellemben. Az orvos azt mondta, ha nem lenne műtét, akkor azonnal mammográfiára küldene, hogy kiderüljön, mi is állhat a háttérben. A műtét során ezt is megvizsgálják, mivel sok minden lehet. Elképzelhető, hogy kiszakadt az implantátum, esetleg még korábbi, szintén kiszakadt szilikonmell darabkákkal álltak össze, de természetesen azt is meg kell vizsgálni, hogy nincs-e bármilyen rosszindulatú elváltozás" – kezdte mesélni a Borsnak Babett, aki felhívta a figyelmet az implantátumok rendszeres ellenőrzésére.

„Tévedés, hogy egyszer kifizetünk érte egy nagyobb összeget, és onnantól nincs vele dolgunk. Évente kell ellenőriztetni őket, ugyanis a figyelmetlenség komoly problémákat okozhat. A műtét után lemondtam a programjaimat, egy ideig ágynyugalmat rendelt az orvos, nem emelhetek. Addig a férjemre, Andrásra hárulnak a háztartás és a Milla körüli teendők. Szerencsére a lányunk sokat megy táborba, van közösségben, úgyhogy mire felépülök, addigra minden rendben lesz"