Az iskolában mindenki tanult a román, gótikus, reneszánsz vagy épp a barokk stílusjegyekről, amelyek számos történelmi épületen megfigyelhetőek. Az építészet azonban – a belsőépítészet pedig főképp - egy olyan ágazat, amely állandóan fejlődik, így nem meglepő, hogy a modern időkben is újabb és újabb stílusok bukkannak fel, mint amilyen az indusztriális is.

A 21. század egyre kedveltebb irányzata, az indusztriális stílus, amely által az ipari hangulatot láthatjuk viszont az otthonokban. Kialakulása a régi gyáraknak és ipari létesítményeknek köszönhető, amelyeket elkezdtek lakóházakká alakítani főleg Anglia és Amerika nagyvárosaiban. Mivel ezek az épületek nagyon karakteres jegyekkel rendelkeztek, amelyeket megváltoztatni nem igazán lehetett, inkább kihangsúlyozták őket, létrehozva ezzel az ipari avagy az indusztriális stílust, amely manapság már bármelyik lakásban megteremthető.



Előnye, hogy - amellett, hogy letisztult és modern - általában nem túl költséges, hiszen egy-egy jellegzetes elem akár a bolhapiacról vagy régi gyártelepről is beszerezhető.



Stílusjegyek

tágas, nyitott terek (akár minden egyetlen légtérben vagy csak minimálisan tagolva)

az ipari építészeti jegyek meghagyása (oszlopok, gerendák, téglafalak, betonburkolatok, fűtőcsövek) rengetek fém (csövek, ablakkeretek, lépcsők, használati tárgyak)

nem feltűnő színek (sötétszürke, fekete, barna, fehér)

funkcionális tárgyak újragondolása (régi varrógépláb, katonai láda, ipari lámpa)

sallangmentesség (nincs szükség függönyre, díszes tárgyakra, csipkés terítőkre)



Így lehet a te otthonod is indusztriális

Először is szabadulj meg minden felesleges dologtól, mint a függönyök, a csecsebecsék, a porcelánvázák vagy a rózsás tapéta. Helyette szerezz be néhány fémből készült képkeretet, tükröt, betonhatású kaspót, ipari órát és fesd a falakat sima fehérre, világosszürkére, netán tetess fel tégla- vagy betonhatású tapétát. Minden legyen nagyon egyszerű, letisztult és modern. Ha túl hidegnek éreznéd a sok szürkét és fémet, akkor lágyíthatod a hatást kezeletlen fából készült tárgyakkal,mint amilyen egy naturális dohányzóasztal.

A jó hír, hogy az indusztriális elemeket keverheted más stílusjegyekkel is. Nagyon jól mutat például a skandináv ihletésű darabokkal, de akár klasszikus bútorokkal is. Ha pedig mégis némi színt szeretnél csempészni a szürke 50 árnyalatába, válaszd a petróleumkéket vagy a most nagyon divatos mustársárgát, de a borvörös is jó döntés lehet, ám semmiképpen se vidd túlzásba a "színezést"!

Fontos, hogy kellő hangsúlyt fektess a megfelelő világításra, különben az egész lakás nagyon komor és baljós hangulatúvá válik.

Az indusztriális stílus rendkívül karakteres, meghatározó, s bár akármelyik lakás dísze lehet egy-egy, az irányzatnak megfelelő lakásdekorációs elem, ha az egész otthonodat ilyen hangulatban szeretnéd berendezni, jobban teszed, ha szakember segítségét kéred, hogy a végeredmény valóban élhető és szerethető legyen.