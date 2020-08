A mandala szó szanszkrit nyelven azt jelent hogy, kör, így nem meglepő, ha a mandala általában egy körkörős szimbólum, amelyet meditációra és imádságra is használnak.



A mandala a mindenséget jeleníti meg a legkisebb sejtektől egészen az univerzumig, amely végigvezethet egy spirituális úton. A kör azonban nem csak a buddhista és a hindu hitvilág számára különleges, minden kultúrában kiemelkedően fontos szerepet tölt be, ezért lehetséges, hogy a mandalák vallástól, nyelvtől és bőrszíntől függetlenül szinte mindenhol megtalálhatóak.

A kör ugyanis az egyik legősibb szimbólum, a teremtésé, amelyet nem csak a keleti, de a nyugati világ is előszeretettel használ a mai napig, gondoljunk csak a templomokon látható rózsaablakokra.



A mandala amellett, hogy egy szent kör, különböző mintákat és ezekhez kapcsolódó vallási szimbólumokat is rejt. Minden szimbólumnak más és más a filozófiai és spirituális tartalma, s mivel a hivatalos mandalák a szentírás szövegein alapulnak, készítésük igen összetett feladat.



A mandalák felhasználásaA mandalák színezése pozitív hatással lehet a testre, a lélekre és a szellemre egyaránt, mivel nyugtat, ellazít, miközben a koncentrációt is erősíti. A jó közérzet elérése mellett azonban komolyabb dolgokra is használható, így sok esetben segít a dohányzásról való leszokásban vagy bizonyos traumák feldolgozásában, amellett, hogy a mandala kiszínezése remek eszköz a különféle meditációkhoz is.

Ehhez nem kell más, mint egy mandala sablon, sok színes ceruza/ toll/ festék és nyugodt, csendes környezet.



A mandala sablont jobb átmásolni egy külön papírra és úgy kiszínezni, hogy ne csak egyszer lehessen használni. A mandala-meditáció előtt érdemes előkészíteni mindent, amire a színezéshez szükség lehet, majd csukott szemmel lélegezni, miközben az elme megszabadul a mindennapi gondolatoktól. Alkotás közben fontos a feladatra és a felvetett kérdésre összpontosítani, amelynek végeztével nem árt meditálni kicsit az elért eredményen majd számba venni, hogy milyen színek tűntek fel a képen, ezek ugyanis szintén jelentéssel bírnak:





Fekete : újjászületés, titok, belátás, megérzés

Sárga : intelligencia, fogékonyság, barátságosság, természet

Tűzpiros : szerelem, hatalom, rettenthetetlenség, változás

Rózsaszín : érzékenység, a "belső" gyógyulása, egyetemes gyógyulás

Zöld : nyugalom, gyógyulás, bizalom, növekedés, kapcsolat

Ezüst: jólét, érzékfölötti, természetfölötti képességek, áradó érzelmek

A mandalák tehát nem szimpla színezők felnőtteknek, bár kétségtelenül, akkor is jó és kreatív időtöltés, ha épp nem a komoly meditáció a cél.