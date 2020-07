Árpa Attila fülig szerelmes párjába, Czakó Alexandrába, akivel az elmúlt időszakban sok magasságot és mélységet is megéltek. "Különösen akkor, amikor drogbárónak akartak beállítani. Aztán az sem volt könnyű, amikor egy román filmsorozat forgatásai miatt fél évig gyakorlatilag külön éltünk, mert ingáznom kellett két ország között. Utána pedig jött a karantén, ami szintén számos kihívás elé állított bennünket" - mondta a Best Magazinnak Attila, aki korábbi kapcsolatáról is mesélt.

A hölgy pokollá tette Attila életét, miután szakítottak. "Alexandra előtt egy olyan nővel voltam együtt, aki pokollá tette az életem, miután szakítottam vele. Sajnos nem találok jobb szót, igazi pszichopata volt. Az ő karmai közül menekültem el, és hatalmas szerencsém van, hogy Alexandra karjaiba futottam" - árulta el a színész.