A sztár hét éve küzdött meg súlyos betegségével, ugyanis nyirokrákot diagnosztizáltak nála. Szerencsére a sugár- és gyógyszeres kezeléssel sikerült meggyógyulnia.

Most viszont emésztőrendszeri problémák gyötrik és Anafilaxia-rohamokkal is küzd, amely akár életveszélyes állapotot is előidézhet, ha nincs nála ellenszer – írja a Bors.

"Sokszor meséltem már nektek arról, hogy Anafilaxia rohamok és emésztőszervi problémáim vannak. Sajnos ez idáig sem tisztázott, hogy mi lehet ennek a hátterében. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy tejfehérje érzékeny vagyok és nagyon alacsony a dao enzim a szervezetembe, ami a hisztamin lebontásáért felel. De sajnos nem mutat javulást a szervezetem." – mesélte a sztár Instagram oldalán.